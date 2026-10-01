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Kadıçayırı mahallesine 4 kilometrelik ikinci kat sathi asfalt yapıldı

Battalgazi Belediyesi, Kadıçayırı Mahallesi'nde 4 km ikinci kat sathi asfalt kaplama yaparak yol altyapısını güçlendirdi; ulaşım konforu ve güvenliği yükseldi.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 11:55

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EDİTÖR: Aslı Han

Kadıçayırı mahallesine 4 kilometrelik ikinci kat sathi asfalt yapıldı

Battalgazi Belediyesi kadıçayırı mahallesinde 4 kilometrelik yol çalışmasını tamamladı

Battalgazi Belediyesi, ilçe genelinde yürüttüğü yol yapım ve bakım programı kapsamında Kadıçayırı Mahallesi'nde 4 kilometrelik güzergahta ikinci kat sathi asfalt kaplama çalışmasını tamamladı. Çalışmayı fen işleri müdürlüğü ekipleri planlı ve yoğun bir program dahilinde gerçekleştirdi.

çalışmanın kapsamı:

Uygulama kapsamında mevcut yol altyapısı güçlendirildi ve üstyapıya ikinci kat sathi asfalt serildi. Bu müdahale ile yol yüzeyinin aşınmaya karşı dayanımı artırıldı, kullanım ömrü uzatıldı ve sürüş güvenliği iyileştirildi. Belediye yetkilileri, çalışmanın özellikle kış ayları öncesinde yol standartlarını yükseltmeye yönelik bir adım olduğunu vurguladı.

etkisi ve mahalle tepkisi:

Yapılan kaplama sayesinde tozlanma ve çamur oluşumunun önüne geçildi; tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu bölgede üreticilerin araç ulaşımı kolaylaştı. Mahalle sakinleri, uzun süredir beklenen yol yenileme çalışmasının kısa sürede tamamlanmasından memnuniyet duyduklarını belirterek ekipleri tebrik etti. Belediyenin kırsal ve kentsel alanlarda eşit hizmet anlayışı doğrultusunda yürütülen çalışmaların devam edeceği bildirildi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, gece gündüz demeden sahada program dahilinde çalışarak bölge yollarının konfor ve güvenlik standartlarını yükseltmeyi sürdürüyor.

BATTALGAZİ BELEDİYESİ’NDEN KADIÇAYIRI MAHALLESİ’NE 4 KİLOMETRELİK İKİNCİ KAT SATHİ...

BATTALGAZİ BELEDİYESİ’NDEN KADIÇAYIRI MAHALLESİ’NE 4 KİLOMETRELİK İKİNCİ KAT SATHİ ASFALT

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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