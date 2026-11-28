maç öncesi beklenti:

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe yarın saat 19.00'da Kadıköy'de Erzurumspor FK ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler ligde oynadığı 12 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak 20 puanla 6. sırada yer alıyor. Mavi-beyazlı ekip ise 12 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet sonucunda 14 puanla 13. sırada bulunuyor. Geçtiğimiz hafta Kocaeli deplasmanında puan kaybı yaşayan Fenerbahçe, Erzurumspor FK karşısında mutlak galibiyet hedefliyor.

geçmiş randevular:

Taraflar ligde 5. kez karşılaşacak. Süper Lig'de daha önce 4 kez kozlarını paylaşan iki ekipte Fenerbahçe bu maçlarda 3 galibiyet elde etti, 1 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Ligdeki maçlarda sarı-lacivertliler toplam 9 gol kaydederken, mavi-beyazlılar 3 gol attı. Ayrıca Erzurumspor son iki sezonda Trendyol 1. Lig'de mücadele ederken Kadıköy'de Ziraat Türkiye Kupası'nda iki kez rakip oldu; kupada oynanan bu iki maçı da Fenerbahçe kazanarak tur atladı.

emre belözoğlu'nun kadıköy'deki ilk sınavı:

Fenerbahçe'de 5,5 yıl aradan sonra takımın başına geçen Teknik Direktör Emre Belözoğlu, Kadıköy'deki ikinci döneminin ilk iç saha maçına çıkacak. Belözoğlu yönetiminde sarı-lacivertliler şu ana dek üç maç oynadı ve tamamı deplasmanda gerçekleşti; ligde Çorum FK ve Kocaelispor ile Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar karşısında alınan sonuçlarla ekip 2 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı.