DTO'dan kadın ve genç girişimcilere yapay zekâ eğitimi

Denizli Ticaret Odası (DTO), Kadın Girişimciler İçin Markalaşma Projesi kapsamında "Yapay Zekâ ile İş Planı Hazırlanması Eğitimi" düzenledi. Eğitim, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) 2026 Yılı Teknik Destek Programı çerçevesinde DTO hizmet binasındaki eğitim salonunda gerçekleştirildi ve kadın ile genç girişimcilerin yoğun katılımı görüldü.

eğitimin içeriği ve uygulamalı yaklaşım:

Uzman eğitmen İbrahim Coşkun tarafından verilen eğitimde, yapay zekâ araçlarının iş planı hazırlama süreçlerine entegrasyonu anlatıldı. Katılımcılar, yapay zekânın sunduğu veri analiz, pazar araştırması desteği ve metin üretme imkânlarıyla daha stratejik, verimli ve sürdürülebilir iş planları oluşturma yöntemlerini uygulamalı olarak öğrendi.

Eğitim boyunca katılımcılara iş planında hangi bölümlerin yapay zekâ ile desteklenebileceği, araç seçimi ve çıktıları doğrulama pratikleri aktarıldı. Uygulamalı çalışmalar sayesinde girişimciler, gerçek iş fikirleri üzerinde araçları deneyimleme fırsatı buldu.

girişimcilerin dijital becerilerinin güçlendirilmesi:

DTO, proje kapsamında yerel değerlerin güçlü markalara dönüşmesini hedefleyerek girişimcilerin dijital becerilerini geliştirmeye odaklanıyor. Bu kapsamda düzenlenen eğitimlerle işletmelerin büyüme süreçlerine katkı sağlanması ve katılımcıların iş geliştirme kapasitelerinin artırılması amaçlanıyor. Eğitimde vurgulanan noktalardan biri de yapay zekâ çıktılarının insan denetimi ve stratejik yaklaşımla harmanlanması oldu.

canva atölyesi ile marka kimliği çalışması:

DTO, markalaşma desteğini sürdürerek kadın ve genç girişimcilere yönelik "Canva ile Logo ve Kurumsal Kimlik Hazırlama Atölye Çalışması" düzenleyecek. Atölye, eğitmen İbrahim Coşkun rehberliğinde 25 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 09.15'te DTO Eğitim Salonu'nda başlayacak. Katılımcılar, Canva kullanarak logo ve kurumsal kimlik oluşturma üzerine pratik eğitim alacak ve markalarının görsel anlatımını güçlendirecekler.

Etkinlik, Yerel Değerlerimizle Güçlü Markalar yaklaşımıyla yürütülüyor ve kadın girişimcilerin ürün ile hizmetlerini daha etkili sunmalarına yardımcı olmayı hedefliyor. Atölyeye katılmak isteyenler dto.org.tr/marka adresinden kayıt yaptırabilecek.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, kadın girişimcilerin iş hayatında daha etkin ve güçlü konum almaları için her türlü desteği sağlamaya devam ettiklerini belirtti. Erdoğan, projenin kişisel ve mesleki gelişim eğitimlerini kesintisiz sürdürdüklerini vurgulayarak katılımcılara ilgi ve katılımları için teşekkür etti.

DENİZLİ TİCARET ODASI (DTO), KADIN GİRİŞİMCİLER İÇİN MARKALAŞMA PROJESİ KAPSAMINDA "YAPAY ZEKÂ İLE İŞ PLANI HAZIRLANMASI EĞİTİMİ" DÜZENLEDİ. KADIN VE GENÇ GİRİŞİMCİLERİN YOĞUN İLGİ GÖSTERDİĞİ EĞİTİMDE, YAPAY ZEKÂ ARAÇLARININ İŞ PLANI HAZIRLAMA SÜREÇLERİNDE KULLANIMI ELE ALINDI. DTO BAŞKANI UĞUR ERDOĞAN, KADIN GİRİŞİMCİLERİN İŞ DÜNYASINDA DAHA AKTİF OLMALARI İÇİN HER TÜRLÜ İMKANI SEFERBER ETTİKLERİNİ VE HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERDİKLERİNİ SÖYLEDİ.