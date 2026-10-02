Kadının eli sofradan siyasete: iklim mücadelesinde çözümün öznesi

Gaziantep'te kadın, iklim ve yeşil dönüşüm buluşması:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep'te düzenlenen "İklim, Çevre, Kadın 2030 Yöneten Kadın Liderler Forumu"nda iklim değişikliğiyle mücadelede kadınların rolünü ön plana çıkardı. Foruma Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürmanın eşi Nilden Bektaş Erhürman ile kent protokolü, kamu, akademi, iş dünyası ve sivil toplum temsilcileri katıldı.

COP31 vurgusu ve politika perspektifi:

Göktaş, Türkiye'nin kasım ayında Antalya'da ev sahipliği yapacağı COP31 için ülkenin zirveyi "Uygulama COP'u" olarak tanımladığını belirtti. İklim meselesinin sadece çevre değil, aynı zamanda adalet, kalkınma ve aile meselesi olduğuna dikkat çeken bakan, bugünün kararlarının gelecek nesillerin hayatını şekillendireceğini ifade etti.

Kadınlar mağdur değil, çözümün öznesi:

Kuraklık, sel ve sıcak hava dalgalarının toplumsal etkilerine işaret eden Göktaş, değişen istihdam koşulları, gelir kaybı ve artan bakım yükünün kadınlar üzerinde daha ağır sonuçlar doğurabildiğini hatırlattı. Bununla birlikte bakan, kadın-iklim ilişkisinin yalnızca kırılganlık üzerinden ele alınmasının yeterli olmadığını vurgulayarak kadınların soruna karşı hem muhatap hem de çözüm üretici olduğunu söyledi. Bu noktada Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ile UN Women verilerine atıf yapıldı.

Sıfır atık ve ekonomik güçlenme:

Türkiye'nin iklim politikalarının kadınların güçlenmesini kapsadığını belirten Göktaş, 2053 Net Sıfır Emisyon hedefiyle uyumlu adımlar atıldığını ve Ulusal Katkı Beyanı'nda kadın-erkek eşitliğinin temel ilke olarak yer aldığını hatırlattı. Bakan, kadın girişimciliğinin yeşil dönüşüm için kritik olduğunu belirterek, "1 milyon kadına ulaşacağımız bu projeyle sıfır atığı, kadınların ekonomik güçlenmesini destekleyen bir model olarak ele alacağız" ifadesini kullandı. Ayrıca projenin 81 ilin tamamında bir kadın sıfır atık elçisi belirlemeyi içerdiği aktarıldı.

Adil geçiş ve yeni beceriler:

Göktaş, kadın kooperatifleri öncülüğündeki uygulamalı eğitimlerle hane atıklarının katma değerli ürünlere dönüştürüleceğini ve böylece sıfır atığın çevre bilincinden ekonomik faydaya uzanan bir araca dönüşeceğini belirtti. Yeşil dönüşüm sürecinde "adil geçiş"in önemine vurgu yapan bakan, yeni teknolojiler, yeşil finansman ve sanayideki dönüşüm süreçlerinde genç kadınlar ve kız çocuklarının daha fazla yer alması gerektiğini vurguladı.

Karar mekanizmalarında kadın temsili:

"İklim Değişikliğinin Kadınlar Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması Projesi"ne değinen Göktaş, projenin kadınların ve kız çocuklarının iklim değişikliğine karşı nasıl başa çıktığını ve uyum süreçlerini incelediğini söyledi. Bakan, iklim politikalarını belirleyen masalarda kadınların bulunmasının yalnızca temsiliyet değil, daha kapsayıcı ve etkili politikalar geliştirmek açısından belirleyici olduğunu ifade etti.

Göktaş, ailelerin güçlendirilmesi, kadınların ekonomik hayata katılımının artırılması ve sosyal politikaların kapsayıcı bir yapı kurması gerektiğini belirterek toplumun her alanında kadının söz sahibi olmasını savundu. "Bizim kültürümüzde kadının eli hep bereketle anılır. Bugün o eli sadece sofraya ve toprağa değil; politikaya, bilime, finansa ve diplomasiye de uzatmanın zamanıdır" şeklinde konuştu.

Program, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve diğer yetkililerin konuşmaları ile devam etti; konuşmaların ardından hediye ve plaket takdimi yapıldı ve hatıra fotoğrafı çekildi.

Bakan Göktaş: "Kadınlar iklim krizinin mağduru değil, çözümün öznesidir"