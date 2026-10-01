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Kadınların mücadelesiyle örülen duvarlar yıkıldı, AK Parti yeniden güçlendi

Erdoğan, İstanbul’daki AK Parti kadın kolları toplantısında vesayetçi duvarların kadınların mücadelesiyle yıkıldığını ve partinin güçlendiğini vurguladı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 18:41

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Elif Demir

Kadınların mücadelesiyle örülen duvarlar yıkıldı, AK Parti yeniden güçlendi

toplantı ve açılış:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstanbul İl Kadın Kolları Mahalle Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Erdoğan konuşmasına başlamadan önce, 2018 seçim kampanyası kapsamında kendisine ithaf edilen 'Dönmem Geri Senin Yolundan' adlı eser çalındı.

Programın açılışında Erdoğan, istişare ve değerlendirme toplantısının parti, demokrasi, ülke ve millet için hayırlara vesile olmasını diledi. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları'nın hem çalışkanlık hem de kurumsal birikim anlamında partiye ve ülkeye önemli katkılar sağladığını kaydetti ve teşkilatın sahayla kurduğu iletişimin her geçen gün güçlendiğini ifade etti.

kadın kollarının rolü ve üye sayıları:

Erdoğan, kadın kollarında görevli teşkilatların her yaştan ve toplumun her kesiminden kadınlarla düzenli buluşmalar gerçekleştirdiğini, il, ilçe ve mahalle teşkilatlarının özellikle bir gönüle daha girmek için yoğun mesai harcadığını söyledi. Bu çabanın somut göstergesi olarak AK Parti'deki kadın üye sayısına dikkat çekti; Erdoğan, partinin kadın üye sayısının bugün itibarıyla 6 milyon 214 bini geride bıraktığını ve son bir buçuk yılda 700 bin yeni kadın üyenin partiye katıldığını aktardı.

Konuşmasında, AK Parti'nin kuruluşunda ve gelişiminde en büyük payın kadınlarda olduğunu vurgulayan Erdoğan, partinin milletin partisi olduğunu; kendilerinin ise bu hizmeti icra edenler olduklarını belirtti. Kadınların siyaset, eğitim ve kamusal alanda maruz kaldığı engellerin aşılmasında AK Parti'nin rolüne dikkat çekti.

"Vesayetçilerin ördüğü tek tipçi duvarlar, AK Parti’yi ihya eden, bu hareketi inşa eden, kötü gidişata itiraz eden kadınların mücadelesiyle yıkılmıştır" sözleriyle partideki kadınların katkısını özetledi.

yasal adımlar, kadına yönelik politika ve gelecek vurgusu:

Erdoğan, AK Parti'nin kadınların her alanda güçlü şekilde var olabilmesi için eğitimden siyasete, sosyal hayattan sivil topluma kadar düzenlemeler yaptığını söyledi. Kamuda uygulanan başörtüsü yasağının kaldırılmasını örnek göstererek bunun bir "utanç vesikası"nın sona erdirilmesi olduğunu belirtti; bugün kadınların bürokraside, akademide, yerel yönetimde, emniyet ve ordu gibi kurumlarda engellenmeden hizmet ettiğini ifade etti.

Kadına yönelik şiddete karşı partinin yaklaşımını da anlatan Erdoğan, bu meseleye sıfır toleransla yaklaşıldığını ve yasal ile idari düzenlemelerin hayata geçirildiğini kaydetti. Yaptıklarının lütuf değil, görev olduğu vurgusunu yineledi ve kadınların ülkenin istikbali için taşıdığı önem üzerinde durdu.

Son dönemde bazı kişilerin münferit olumsuz hadiseleri kullanarak AK Parti'ye yönelik saldırı kampanyası başlattığını ifade eden Erdoğan, bu tür girişimlerin milletin takdiriyle karşılanacağını, partinin işine ve hizmete odaklanmaya devam edeceğini söyledi. Geçmiş 25 yıllık dönemde kazanılan ivmeyi hatırlatarak, "Türkiye'nin gelecek çeyrek asrına da, gelecek yüz yılına da biz damga vuracağız" diyerek gelecek vurgusunu tekrarladı.

program kapanışı ve hediye mektup:

Erdoğan konuşmasını tamamladıktan sonra merhum sanatçı Kayahan'ın 'Bir Aşk Hikayesi' adlı eseri çalındı. Program sonunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın teşrifleriyle yürütülen okuma yazma çalışmaları kapsamında 55 yaşında okuma yazmayı öğrenen Asya Durmaz'ın kaleme aldığı mektup Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, AK PARTİ GENEL MERKEZ KADIN KOLLARI BAŞKANLIĞINCA AK PARTİ KONGRE...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, AK PARTİ GENEL MERKEZ KADIN KOLLARI BAŞKANLIĞINCA AK PARTİ KONGRE MERKEZİ'NDE DÜZENLENEN İSTANBUL İL KADIN KOLLARI MAHALLE BAŞKANLARI İSTİŞARE VE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI'NA KATILDI.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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