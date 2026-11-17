Kağıthane Belediyesi evde fizik tedavi hizmetini sürdürüyor

Kağıthane Belediyesi, fizik tedaviye ihtiyaç duyan yaşlı ve engelli vatandaşlara yönelik evde fizik tedavi hizmetini yürütüyor. 2023 yılında başlatılan uygulama ile uzman fizyoterapistler, hastaların kendi yaşam alanlarında tedavi süreçlerini sürdürmelerine olanak sağlıyor. Hizmet, sağlık kuruluşlarına ulaşmakta zorluk yaşayanların tedaviye devamını kolaylaştırmayı hedefliyor.

başvuru ve şartlar:

Evde fizik tedavi hizmetinden yararlanmak isteyenlerin Kağıthane ilçesinde ikamet etmesi, geçerli bir engelli raporuna sahip olması ve evde fizik tedavi alabileceğini gösteren sağlık raporunu sunması gerekiyor. Gerekli belgeleri tamamlayan vatandaşlar belediyeye başvurarak hizmete erişebiliyor.

hizmetin işleyişi ve amaçları:

Hizmet kapsamında fizyoterapistler, hastaların fiziksel ihtiyaçlarını değerlendirip kişiye özel egzersiz programları hazırlıyor. Düzenli uygulamalarla hareket kabiliyetinin desteklenmesi, tedavi sürecinin sürekliliğinin sağlanması ve günlük yaşamda bağımsızlığın korunması amaçlanıyor. Tedaviler, hastanın ev koşullarına uygun biçimde planlanıyor ve takip ediliyor.

belediyenin yaklaşımı:

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, evde sağlık hizmetlerinin vatandaşların yaşamını kolaylaştırmada önemli olduğunu vurguluyor. Belediye, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda bu tür erişilebilir sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmayı ve yaşlı ile engelli sakinlerin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

KAĞITHANE BELEDİYESİ, FİZİK TEDAVİYE İHTİYAÇ DUYAN YAŞLI VE ENGELLİ VATANDAŞLARA YÖNELİK EVDE TEDAVİ HİZMETİYLE SAĞLIK DESTEĞİNİ VATANDAŞLARIN EVLERİNE TAŞIYOR.