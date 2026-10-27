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Kağıthane'de tornavidayla ağır yaralama iddiası: şüpheli 14 gün sonra yakalandı

Kağıthane'de eski sevgilisini tornavidayla sırtından ağır yaraladığı iddia edilen Asya K., 14 gün süren polis takibinin ardından gözaltına alındı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 14:36

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kağıthane'de tornavidayla ağır yaralama iddiası: şüpheli 14 gün sonra yakalandı

Kağıthane'de tornavidayla saldırı iddiası

İstanbul Kağıthane Telsizler Mahallesi'nde 11 Ekim Pazar günü saat 14.00 civarında meydana gelen olayda, eski sevgilisi Şahin E. (42) ile tartıştığı sırada 28 yaşındaki Asya K.'nın tornavidayla sırtından yaraladığı öne sürüldü. Ağır yaralanan Şahin E. hastaneye kaldırıldı; hayati tehlikesinin sürdüğü ve tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık üç yıl ilişki yaşadığı öğrenilen Asya K., Şahin E.'nin evli olduğunu öğrendikten sonra ayrıldı ve daha sonra Cemal Ç. ile ilişki yaşamaya başladı. Olay günü Şahin E. ve yanındakiler, Cemal Ç.'nin bulunduğu evin önünden geçerken taraflar arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmaya; Asya K.'nın kardeşi Sercan Ç. (34), Şahin E.'nin yanında bulunan Deniz E. (37) ve Eren Uygar E. (23) de dahil oldu. Olay anına ilişkin cep telefonu görüntülerinde, bir kişinin mahallede uyuşturucu sattırmayacağını söyleyerek bağırdığı anlar yer aldı.

Polisin çalışması ve yakalama:

Kağıthane Gültepe Şehit Mehmet Pat Polis Merkezi Amirliği Suç Araştırma ve Soruşturma ekipleri, Şahin E.'nin şikayeti üzerine soruşturma başlattı. Ekipler, şüphelilerin evlerini 14 gün boyunca takibe aldı ve bu süre sonunda Asya K. ile Sercan Ç.'yi dışarı çıktıkları sırada yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli Asya K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi; Sercan Ç. ise ifadesinin alınmasının ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmanın ayrıntıları:

Olayla bağlantılı kişilerin çeşitli suçlardan toplam 24 emniyete geliş kaydı bulunduğu öğrenildi. Polis ve adli makamlar soruşturmayı sürdürüyor; yaralının tedavisi devam ederken, adli süreç kapsamında ifadeler ve deliller değerlendiriliyor.

Kağıthane’de eski sevgilisini tornavidayla ağır yaraladığı öne sürülen kadın yakalandı

Kağıthane’de eski sevgilisini tornavidayla ağır yaraladığı öne sürülen kadın yakalandı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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