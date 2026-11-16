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Kahraman gaziler 52 yıl sonra Kıbrıs topraklarında anılarıyla buluştu

Yıldırım Belediyesi'nin 'Kıbrıs Gazileri Yıldırım Şahitleri' programı kapsamında 29 gaziyi 52 yıl sonra vatan bildikleri Kıbrıs topraklarıyla buluşturdu.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 15:01

GÜNCELLEME: 16 Kasım 2026 - 15:06

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kahraman gaziler 52 yıl sonra Kıbrıs topraklarında anılarıyla buluştu

gezinin detayları:

Yıldırım Belediyesi, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev yapan gaziler için anlamlı bir program düzenledi. "Kıbrıs Gazileri Yıldırım Şahitleri" adıyla gerçekleştirilen organizasyona 29 gazinin katıldığı bildirildi. Heyette Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen ve AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya da yer aldı.

Gaziler, savaşın izlerini taşıyan ve yıllardır milli hafızada yer eden bölgelere yapılan ziyaretlerle 52 yıl sonra ilk kez tekrar savaştıkları topraklarda bir araya geldi. Gezinin amacı, hem gazilerin anılarını yaşatmak hem de Kıbrıs Türk halkının çektiği acıların ve verdiği mücadelenin hatırlanmasını sağlamaktı.

ziyaret edilen mekanlar ve anma törenleri:

Heyet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ilk olarak Kapalı Maraş bölgesini ziyaret etti. Ardından adanın binlerce yıllık tarihine ışık tutan Salamis Harabeleri ile Muratağa Sandallar Şehitliği gezildi. Heyet, gezinin ikinci gününde KKTC’nin kuruluşunun 43. yıl dönümü ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen törene katıldı; töreni Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda büyük bir gururla takip ettiler.

Program, Boğaz Şehitliği ve KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın anıt mezarının ziyaretiyle sonlandı. Heyet, Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit düşenler için dua ederek, şehitleri saygı ve minnetle andı.

gazilerin ve başkanın mesajı:

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, gazilerin fedakârlıklarının ve kahramanlıklarının hiçbir zaman unutulmayacağını vurguladı. Başkan Yılmaz, "52 yıl sonra gazilerimizle birlikte bu topraklarda olmak bizler için büyük bir onur. Bu toprakları yeniden vatan yapan kahraman gazilerimizle aynı ortamı paylaşmanın, onların hatıralarını dinlemenin ve gönül bağımızı güçlendirmenin kıymetini bir kez daha hissettik," dedi.

Başkan Yılmaz ayrıca, "Yıllar geçse de gazilerimizin verdiği mücadelenin değeri, gösterdikleri cesaretin anlamı ve bu topraklara bıraktıkları izler asla unutulmayacak" ifadelerini kullandı ve Kıbrıs Türklerinin her zaman yanında olduklarını belirtti. Yılmaz, tüm şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla andığını ve gezide kendilerine eşlik eden gazilere şükranlarını sunduğunu söyledi.

Gezide yer alan gaziler de kendilerine bu imkânı sağlayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve emeği geçenlere teşekkür etti. Katılımcılar, 52 yıl sonra savaştıkları toprakları yeniden görmekten duydukları derin duyguyu dile getirdi ve anma etkinliklerinin önemine dikkat çekti.

Program, hem gazilerin hatıralarının canlı tutulması hem de toplumsal hafızanın güçlendirilmesi açısından sembolik ve anlamlı bir adım olarak değerlendirildi.

YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANI OKTAY YILMAZ (SOLDA), KIBRIS GAZİLERİNİN FEDAKARLIKLARININ VE...

YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANI OKTAY YILMAZ (SOLDA), KIBRIS GAZİLERİNİN FEDAKARLIKLARININ VE KAHRAMANLIKLARININ HİÇBİR ZAMAN UNUTULMAYACAĞINI VURGULADI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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