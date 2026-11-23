Kahramanmaraş hızlı tren ağına katılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kahramanmaraş'ı hızlı tren ağına dahil edecek Kahramanmaraş-Nurdağı Hızlı Tren Projesi'ne ilişkin etüt proje çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Bakan Uraloğlu projenin hem yolcu hem de yük taşımacılığına hizmet verecek şekilde tasarlandığını belirtti.

Projenin teknik özellikleri:

Planlanan hat, 46 kilometrelik Kahramanmaraş-Nurdağı güzergâhında olacak. Uraloğlu, hattın saatte 200 kilometre işletme hızı dikkate alınarak, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak tasarlandığını söyledi. Bu tasarım şehrin hem yolcu kapasitesini hem de yük taşımacılığı altyapısını güçlendirmeyi hedefliyor.

Hattın işletme standardı ve sinyalizasyon altyapısı, bölgedeki demir yolu bağlantılarının kapasite ve güvenilirliğini artıracak şekilde planlandı. Bakanlığın açıklamasında projenin mevcut hızlı tren ağlarına entegrasyon öncelikli olduğu vurgulandı.

Sanayi ve ticaret etkisi:

Uraloğlu, Kahramanmaraş-Nurdağı Hızlı Tren Hattı'nın Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı ile Nurdağı üzerinden bağlanmasının planlandığını belirtti. Bu bağlantı sayesinde Kahramanmaraş'ın Doğu Akdeniz limanlarına erişimi güçlenecek ve şehir, uluslararası ticaret koridorlarıyla daha etkin bütünleşecek.

Bakanlığın mesajına göre amaç, Kahramanmaraş'ın üretim gücünü Kalkınma Yolu ve Orta Koridor güzergâhları üzerinden dünya pazarlarına taşımak ve dış ticaret imkânlarını genişletmek. Yeni hat, kentteki organize sanayi bölgelerinde üretilen tekstil, iplik, gıda ve yapı malzemeleri başta olmak üzere sanayi ürünlerinin demir yolu ile Mersin ve İskenderun limanlarına ulaştırılmasını kolaylaştıracak.

Ayrıca Uraloğlu, bölgedeki demir ve krom cevherlerinin de demir yolu bağlantılarıyla limanlara taşınmasının hedeflendiğini belirterek, bu sayede şehrin ihracat kapasitesinin artacağını ifade etti. Bakanlığın açıklaması, yeni hattın hem ekonomik lojistik maliyetleri düşürme hem de sanayiye yeni taşımacılık alternatifleri sunma potansiyeline dikkat çekiyor.

Uraloğlu son olarak, planlanan hattın hayata geçmesiyle Kahramanmaraş'ın hem iç ulaşımda hem de uluslararası ticarette daha güçlü bir konuma ulaşacağını ve şehir ekonomisinin yeni bağlantılarla canlanacağını vurguladı.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU, 46 KİLOMETRELİK KAHRAMANMARAŞ-NURDAĞI HIZLI TREN HATTI'NIN ETÜT PROJE ÇALIŞMALARINI TAMAMLADIKLARINI BELİRTEREK, "SAATTE 200 KİLOMETRE İŞLETME HIZINA UYGUN, ÇİFT HATLI, ELEKTRİKLİ VE SİNYALLİ OLARAK TASARLADIĞIMIZ HATTIMIZLA KAHRAMANMARAŞ'I HIZLI TREN AĞIMIZA DAHİL EDECEĞİZ" DEDİ.