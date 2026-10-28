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Kahramanmaraş’ın edebiyat mirası Nanjing sahnesinde

Kahramanmaraş, UNESCO Edebiyat Şehri kimliğiyle 15-29 Eylül 2026 tarihlerinde Nanjing Uluslararası Yazar Rezidansı’nda temsil edildi.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 12:49

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Kahramanmaraş’ın edebiyat mirası Nanjing sahnesinde

Kahramanmaraş’ın Nanjing programındaki temsili:

Kahramanmaraş, UNESCO tarafından ilan edilen edebiyat şehri kimliğini uluslararası platformda görünür kılmaya devam ediyor. Kentin edebiyat geleneğini temsil eden isimler arasında Necip Fazıl Kısakürek, Cahit Zarifoğlu, Nuri Pakdil ve Rasim Özdenören gibi Türk edebiyatına yön veren figürlerin yer aldığı vurgulandı. Bu miras, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi öncülüğündeki çalışmalarla 2026 Nanjing Uluslararası Yazar Rezidansı Programında tanıtıldı.

Program katılımcıları ve içerik:

15-29 Eylül 2026 tarihleri arasında düzenlenen programda Kahramanmaraş’ı şair ve yazar Yasin Mortaş ile Kahramanmaraş UNESCO Edebiyat Şehri Yürütücü Direktörü Doç. Dr. Elif Sayın Kocagöz temsil etti. Etkinlikte Slovenya ve İspanya’dan gelen yazarlar ile Nanjing’li yazar ve editörler bir araya geldi; katılımcılar kendi şehirlerinin edebiyat geleneklerini, eserlerini ve kültürel deneyimlerini paylaştı. Buluşmada ayrıca Türk şairlerinin eserlerine yer verildi ve Kahramanmaraş’ın edebi hafızası uluslararası okuyucu ve meslektaşlarla buluşturuldu.

Kültürel paylaşım ve iş birliklerine etkisi:

Program, Kahramanmaraş’ın edebiyat kimliğini tanıtmanın ötesinde farklı şehirlerin edebiyat hafızalarını nasıl koruyup güncel kültür yaşamına taşıdığını karşılaştırma fırsatı sundu. Bu buluşma, kentlerin edebi miraslarını paylaşmasına ve uluslararası edebiyat çevreleriyle yeni ilişkiler geliştirilmesine katkı sağladı. Özellikle Kahramanmaraş ile Nanjing arasında UNESCO Edebiyat Şehri kimlikleri etrafında gerçekleşen temaslar, kültürel iş birliklerinin ve karşılıklı öğrenmenin önünü açtı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde gerçekleştirilen tanıtım ve temsil faaliyetleri, şehrin edebiyat geleneğini uluslararası platformlarda sürdürme stratejisinin bir parçası olarak değerlendirildi ve katılımcılar arasında kalıcı iletişim kanalları oluşturulması hedeflendi.

UNESCO EDEBİYAT ŞEHRİ KAHRAMANMARAŞ’IN EDEBİ KİMLİĞİ 2026 NANJİNG ULUSLARARASI YAZAR REZİDANSI...

UNESCO EDEBİYAT ŞEHRİ KAHRAMANMARAŞ’IN EDEBİ KİMLİĞİ 2026 NANJİNG ULUSLARARASI YAZAR REZİDANSI PROGRAMI’NDA TEMSİL EDİLDİ

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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