Dolar 50,1343 +0,02%
Euro 55,9329 -0,43%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.568,14 -0,94%
EUR/USD 1,1143 -0,67%
Brent Petrol 98,32 +0,03%
--°

Kahramanmaraşlı sporcu dünya üçüncüsüne imza attı

Down sendromlu milli yüzücü Yusuf Kerem Yerhan, Portekiz Albufeira'da düzenlenen DSISO Dünya Yüzme Şampiyonası'nda 100 m kelebekte bronz madalya kazandı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 11:07

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kahramanmaraşlı sporcu dünya üçüncüsüne imza attı

Kahramanmaraşlı yüzücüden dünya sahnesinde bronz:

Portekiz'in Albufeira kentinde düzenlenen DSISO Dünya Yüzme Şampiyonasında milli takım formasıyla yarışan Kahramanmaraşlı özel sporcu Yusuf Kerem Yerhan, 100 metre kelebek yarışında önemli bir başarı elde etti. Yarışta sergilediği performansla podyuma çıkan Yerhan, ülkesini ve memleketini gururlandırdı.

yarış detayları:

Yusuf Kerem Yerhan 100 metre kelebek disiplininde Seniors (18-24) kategorisinde mücadele etti ve yarışı üçüncü tamamlayarak bronz madalya kazandı. Organizasyonda elde edilen bu sonuç, özel sporcuların uluslararası arenadaki rekabet gücünü gösterdi.

antrenör ve temsil:

Milli sporcunun performansı, antrenörü Eyüp Yaman yönetiminde ortaya kondu. Yerhan'ın podyuma çıkışı, ay-yıldızlı bayrağın dalgalanmasına vesile oldu ve Kahramanmaraş ile Türkiye adına gurur verici bir temsil sağladı.

Bu tür uluslararası başarılar, özel sporcuların spor ortamlarında eşit fırsatlar ve görünürlük kazanmasının önemini bir kez daha gündeme getiriyor. Yusuf Kerem Yerhan'ın bronz madalyası, hem bireysel bir zafer hem de Türkiye'nin özel sporlar alanındaki varlığının somut bir göstergesi oldu.

PORTEKİZ’DE DÜZENLENEN DSISO DÜNYA YÜZME ŞAMPİYONASI’NDA MÜCADELE EDEN KAHRAMANMARAŞLI MİLLİ...

PORTEKİZ’DE DÜZENLENEN DSISO DÜNYA YÜZME ŞAMPİYONASI’NDA MÜCADELE EDEN KAHRAMANMARAŞLI MİLLİ SPORCU YUSUF KEREM YERHAN, 100 METRE KELEBEK YARIŞINDA ÜÇÜNCÜ OLDU.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Benfica altyapısından Ankara'ya: Tiago Gouveia geleceğe ilişkin net mesaj verdi
images

Alanya galibiyet hasretiyle trabzonspor'un kritik sınavı
images

Reis'in yeni hedefi: Alanya'da seriyi 6'ya çıkarıp Braems'in rekoruna ortak olma...
images

Furkan Akar'dan 2030 Fransa'da olimpiyat madalyası sözü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Tekirdağ emniyetinden dijital temkin çağrısı: sosyal medyada paylaşmadan önce durun

Yükseklerde nöbet: Erzurum Emniyet Müdürlüğü 'cesarette biriz' mesajını paylaştı

KKTC'de askeri temas: Bayraktaroğlu cumhurbaşkanı Erhürman ile görüştü

İnşaatın bodrumunda kimliği belirsiz erkek cesedi, soruşturma başlatıldı

TREND HABERLER

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Ahlat'ta soğuk hava balık tezgâhlarına hareket getirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Karabük'te eğitimde iş birliği öne çıktı: EDEP koordinasyon toplantısı yol haritasını belirledi