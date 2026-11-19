Kahramanmaraşlı sporcu Turgay Kaya Balkan şampiyonluğuna ulaştı

Bolu’da gerçekleşen organizasyonda Turgay Kaya, 85 kilogram sanda (Pro Sanda) kategorisinde rakiplerini geride bırakarak Balkan şampiyonu oldu. Turnuva, 13-17 Kasım 2026 tarihlerinde düzenlenen 9. Açık Wushu Balkan Şampiyonası kapsamında yapıldı.

şampiyona ve kategori:

9. Açık Wushu Balkan Şampiyonası Bolu ev sahipliğinde tamamlandı. 85 kilogram sanda kategorisinde mücadele eden Kaya, maçlardaki performansıyla kürsünün en üst basamağına çıktı ve organizasyonun en başarılı isimlerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Kahramanmaraş'ta sevinç:

Elde edilen derece hem Kahramanmaraş’ta hem de Türkiye genelinde memnuniyetle karşılandı. Milli sporcu Turgay Kaya’nın bu başarısı kentte gurur kaynağı olurken, sporcunun şampiyonluğu bölge spor camiasında olumlu yankı buldu.

BOLU’DA DÜZENLENEN 9. AÇIK WUSHU BALKAN ŞAMPİYONASI’NDA 85 KG SANDA KATEGORİSİNDE MÜCADELE EDEN KAHRAMANMARAŞLI SPORCU TURGAY KAYA, RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKARAK BALKAN ŞAMPİYONLUĞUNA ULAŞTI.