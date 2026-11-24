olay ve soruşturma:

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 20-21 Kasım tarihlerinde Mercimektepe ve Piri Reis mahallelerinde meydana gelen iki ayrı motosiklet hırsızlığına yönelik çalışma başlattı.

şüphelilerin yakalanması ve yasal süreç:

Yürütülen çalışmalar sonucu olayları gerçekleştirdikleri belirlenen Y.K. ve D.A. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı ve adli makamlara sevk edildi.

Adliyeye çıkarılan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı ve kararın ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

ÇALINTI MOTOİSKLETLERE EL KONULDU