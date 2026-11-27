kaza nasıl gerçekleşti:
Kaza, Türkoğlu ilçesi Büyükimalı Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücü M.T. (42) yönetimindeki 46 ANC 851 plakalı otomobil, köy içi yolda seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 40 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı.
yaralıların durumu ve soruşturma:
Kazada sürücü M.T. (42) ile araçta yolcu olarak bulunan eşi A.T. (40) ve çocukları Ö.B.T. (15) yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
KAHRAMANMARAŞ'IN TÜRKOĞLU İLÇESİNDE OTOMOBİLİN YAKLAŞIK 40 METRE YÜKSEKLİKTEN ŞARAMPOLE DÜŞMESİ SONUCU AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ YARALANDI.
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