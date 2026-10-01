Kahramanmaraş'ta yıkımın ardından köy evinde yeni bir başlangıç

Yeniden başlayan yaşam

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi Aslanbey Çiftliği Mahallesi’nde, 6 Şubat depremlerinde evlerini kaybeden ve yakınlarını yitiren aileler devlet tarafından yapılan köy evlerine yerleşti. Depremzede Orhan Akkurt, verilen evlere yerleşmenin kendileri için yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu söyledi.

devlet desteği ve yaşam koşulları:

Orhan Akkurt, "Cumhurbaşkanımızın sayesinde evlerimize kavuştuk. Burada 34 köy evimiz var. Gayet güzel, suyumuz, elektriğimiz dört dörtlük. Bizim bu evleri yapma şansımız yoktu, temelini bile atma şansımız yoktu. Devletimiz bize bu imkanı sundu, biz de memnunuz. Güzel bir şekilde yaşıyoruz burada" dedi.

hayvancılık ve komşuluk bağları:

Eşi Hatice Akkurt ise, "Depremde evlerimiz yıkılmıştı sağ olsun Cumhurbaşkanımız bizlere ev yaptı teslim etti. Devletten 100 koyun başvurusu yapmıştım o çıktı onlara bakıyorum. Köy yerinde hayvancılık yapmak lazım. Çok güzel buralar komşularımız da çok iyi. Kocam arazide çalışıyor yardım ediyor, beraber hayvanlarımıza bakıyoruz" şeklinde konuştu.

Kızları Kevser Akkurt da kendilerine verilen köy evinden memnun olduğunu belirtti. Ailelerin ifadeleri, devlet desteğinin barınma ve temel ihtiyaçlar konusunda sağladığı rahatlamayı ve köy ortamının sunduğu dayanışmayı gösteriyor. Buradaki yerleşim, depremzedeler için sadece bir barınak değil, aynı zamanda toplumsal bağların yeniden örüldüğü bir hayat alanı oldu.

KAHRAMANMARAŞ’TA DEPREMZEDELER DULKADİROĞLU İLÇESİNDE YAPIMI TAMAMLANAN KÖY EVLERİNE YERLEŞTİ.