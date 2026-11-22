olay yeri ve gelişimi:

Antalya’nın Alanya ilçesinde akşam saat 20.40 civarında meydana gelen olayda, Çarşı Mahallesi İzzet Azakoğlu Caddesi üzerinde yürüyen Yasin Demir (42) ile bir arkadaşı, kaldırımdan motosikletle geçmeye çalışan iki kişiyle karşılaştı. Taraflar arasında başlayan yol verme tartışması kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü.

Tartışma sırasında Demir karın ve boyun bölgesinden bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi; ağır yaralanan Demir, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı ancak doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

şüphelilerin yakalanması ve soruşturma:

Olayın ardından kaçan şüphelilerin motosikletle uzaklaştığı yönünde çalışma başlatan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kısa süreli takip sonucu zanlıların saklandığı ikameti tespit etti. Yapılan operasyonla H.Ö. (24) ve K.G. (20) yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki ilk ifadelere göre, şüpheliler motosikletle kaldırımdan karşıya kısa yol yapmak isterken Demir ve arkadaşıyla karşılaştıklarını, tartışmanın kavgaya dönüştüğünü belirtti. Zanlıların üniversite öğrencisi oldukları öğrenildi; soruşturma ve işlemler emniyette sürüyor.

öğretmenin durumu ve cenaze bilgileri:

Hayatını kaybeden Yasin Demirin, Alanya’nın Avsallar Mahallesi’ndeki 100. Yıl Ortaokulunda Türkçe öğretmeni olarak görev yaptığı bildirildi. Demir’in cenazesinin yarın memleketi Erzincana gönderilerek burada toprağa verileceği aktarıldı.

Olay, kısa sürede kamuoyunda yankı bulurken yetkililer olaya karışan taraflar arasındaki tartışmanın neden ve seyrine ilişkin detaylı soruşturmayı sürdürüyor. Emniyet birimleri, benzer olayların önlenmesine yönelik denetimleri ve bilgilendirme çalışmalarını artıracaklarını bildirdi.

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE MOTOSİKLETLE KALDIRIMDAN GEÇMEK İSTEYEN 2 KİŞİ İLE YOLDA KARŞILAŞTIKLARI ÖĞRETMEN VE ARKADAŞI ARASINDA ÇIKAN YOL VERME TARTIŞMASI KANLI BİTTİ. TARTIŞMANIN KAVGAYA DÖNÜŞMESİ SONUCU BIÇAKLANAN 42 YAŞINDAKİ TÜRKÇE ÖĞRETMENİ YASİN DEMİR, KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ. OLAYIN ARDINDAN KAÇAN 2 ŞÜPHELİ, POLİS EKİPLERİNCE YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI.