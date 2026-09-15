Kalkınmanın temeli: güven ve huzur yatırımları Amasya'da hizmete girdi

güvenlik yatırımları ve kalkınma:

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Amasya'da düzenlenen toplu açılış töreninde şehirlerde sağlanan huzur ve güvenin ekonomik ve sosyal kalkınmanın ön şartı olduğunu söyledi. Konuşmasında, "Huzurun olmadığı yerde yatırım olmaz. Güvenin olmadığı yerde üretim büyümez. Emniyetin olmadığı yerde gelecek kurulamaz" ifadelerini kullandı.

Bakan Çiftçi, törende Amasya İl Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası, Suluova ve Taşova İlçe Jandarma Komutanlığı binaları, Amasya Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Amasya Polisevinin hizmete alındığını duyurdu. Bu yatırımların, devletin şehirlerine verdiği değerin somut göstergeleri olduğunu belirtti ve güvenlik altyapısına yapılan harcamaları aynı zamanda milletin huzuruna ve kentlerin kalkınmasına yapılan yatırımlar olarak nitelendirdi.

yeni güvenlik mimarisi ve uygulama öncelikleri:

Çiftçi, İçişleri Bakanlığı olarak teknolojiyi etkin kullanan, insanı merkeze alan ve önleyici güvenlik anlayışını esas alan bir güvenlik mimarisini ülke genelinde güçlendirdiklerini aktardı. Polis ve jandarmanın fiziki imkânlarını geliştirmenin yanı sıra sahadaki hareket kabiliyetini, teknoloji kapasitesini ve vatandaşlara sunulan hizmet kalitesini artırdıklarını vurguladı. Bakan, güçlü devlet tanımını "vatandaşın kapısını çaldığında yanında olan, ihtiyaç duyduğunda elini uzatan" biçiminde özetledi.

Konuşmasında ayrıca, son çeyrek asırda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye genelinde yürütülen eser ve hizmet siyasetine atıf yapan Çiftçi, bu politika doğrultusunda her köşeye ulaşan yatırım hamlesinin sürdüğünü ifade etti.

tören ayrıntıları ve katılımcılar:

Çiftçi'nin konuşmasının ardından dualarla toplu açılış gerçekleştirildi. Törene Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Amasya milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez ile diğer yetkililer katıldı. Bakan, personelle fotoğraf çektirip komutanlık bahçesine fidan dikerek törende simgesel bir katkıda bulundu.

Açıklamalar ve açılışlar, yerel güvenlik kapasitelerinin güçlendirilmesiyle yatırım ve üretimin desteklenmesi arasındaki bağa yeniden dikkat çekerken, bölgesel hizmet projelerinin hem güvenlik hem de sosyal hizmet alanlarında nasıl eş zamanlı ilerlediğini gösterdi.

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ, AMASYA’DA DÜZENLENEN TOPLU AÇILIŞ TÖRENİNDE YAPTIĞI KONUŞMADA, GÜVENLİĞİN KALKINMANIN ÖN ŞARTI OLDUĞUNU BELİRTEREK, "HUZURUN OLMADIĞI YERDE YATIRIM OLMAZ. GÜVENİN OLMADIĞI YERDE ÜRETİM BÜYÜMEZ. EMNİYETİN OLMADIĞI YERDE GELECEK KURULAMAZ" DEDİ.