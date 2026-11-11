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Kameralar ele verdi: Aksaray’daki soygunu Kayseri’de sonlandıran operasyon

Aksaray’daki bir evden hırsızlık yapan 2 kadın, güvenlik kameraları ve soruşturma sonucu Kayseri’de yakalanıp tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 17:04

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kameralar ele verdi: Aksaray’daki soygunu Kayseri’de sonlandıran operasyon

Olayın kısa özeti

Aksaray merkezde bir ikamette gerçekleşen hırsızlık ihbarı üzerine polis, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda soruşturma başlattı. Olayın ardından yapılan incelemede, güvenlik kameraları ve Kent Güvenlik Sistemi görüntülerinden yola çıkarak şüphelilerin izine ulaşıldı.

şüphelilerin tespiti ve yönlendirme:

Görüntü ve kayıt çözümlerinin analizinde, 3 şüphelinin Kayseri’ye gittiği belirlendi. Polis ekipleri tespit edilen adresler üzerinde çalışma yürüttü ve şüphelilerin yaşadığı evin yerini belirledi.

operasyon ve adli süreç:

Yapılan operasyonda, belirlenen adreste bulunan 3 kişiden 2’si evde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler Aksaray Adliyesi’ne sevk edildi; 2 kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma ve delil çalışmaları sürüyor; yetkili birimler kamera kayıtları ve toplanan deliller üzerinden incelemelerini sürdürüyor.

Aksaray&#039;dan çaldılar, Kayseri&#039;de yakalandılar

Aksaray'dan çaldılar, Kayseri'de yakalandılar

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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