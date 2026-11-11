Kameralar ele verdi: Aksaray’daki soygunu Kayseri’de sonlandıran operasyon

Olayın kısa özeti

Aksaray merkezde bir ikamette gerçekleşen hırsızlık ihbarı üzerine polis, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda soruşturma başlattı. Olayın ardından yapılan incelemede, güvenlik kameraları ve Kent Güvenlik Sistemi görüntülerinden yola çıkarak şüphelilerin izine ulaşıldı.

şüphelilerin tespiti ve yönlendirme:

Görüntü ve kayıt çözümlerinin analizinde, 3 şüphelinin Kayseri’ye gittiği belirlendi. Polis ekipleri tespit edilen adresler üzerinde çalışma yürüttü ve şüphelilerin yaşadığı evin yerini belirledi.

operasyon ve adli süreç:

Yapılan operasyonda, belirlenen adreste bulunan 3 kişiden 2’si evde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler Aksaray Adliyesi’ne sevk edildi; 2 kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma ve delil çalışmaları sürüyor; yetkili birimler kamera kayıtları ve toplanan deliller üzerinden incelemelerini sürdürüyor.

Aksaray'dan çaldılar, Kayseri'de yakalandılar