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Kameralara yansıyan anlar: galeride 6 araç benzinle kundaklandı

Antalya Serik'te Yenimahalle'de oto galeride elinde benzinle 6 aracı ateşe veren şüpheli anları güvenlik kamerasına yansıdı, S.K. emniyete teslim oldu.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 10:50

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kameralara yansıyan anlar: galeride 6 araç benzinle kundaklandı

Antalya Serik'te galeride 6 araç ateşe verildi

Antalya'nın Serik ilçesinde akşam saatlerinde bir oto galeride meydana gelen yangın, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayda, galerideki 6 araç yanarak kullanılamaz hale geldi. Görüntüler ve olay yerindeki ilk müdahaleler, kısa sürede hem itfaiye hem de polis ekiplerinin sevk edilmesini sağladı.

olayın seyri:

Edinilen bilgilere göre olay, Yenimahalle mevkiindeki D-400 karayolu üzerindeki oto galeride yaşandı. İş yerine elinde benzin bidonuyla gelen kişi, araçların üzerine benzin döküp ateşe verdi. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ve polis ekipleri olay yerine intikal etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü; ancak yangında 6 araç kullanılamaz hale geldi.

kamera görüntüleri ve soruşturma:

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelinin elindeki bidondan araçların üzerine benzin dökmesi, ardından araçları ateşe verip olay yerinden uzaklaşması açıkça görülüyor. Olayın ardından zanlı, Serik İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu. Şüpheli hakkında başlatılan işlemler emniyette sürerken, polis ekipleri olayla ilgili kapsamlı soruşturma yürütüyor. Yetkililer, olayın nedenine ilişkin detayların soruşturma tamamlandıkça açıklanacağını bildirdi.

Elinde benzin bidonuyla gelip galerideki 6 aracı kundakladı: O anlar kamerada

Elinde benzin bidonuyla gelip galerideki 6 aracı kundakladı: O anlar kamerada

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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