Kameralarla tespit, idari ceza: Düzce'de çevreyi kirletenlere yaptırım

Denetimler mobese ile güçlendirildi

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezindeki kamusal alanlara gelişigüzel çöp atanları mobese kameraları aracılığıyla izliyor. Tespit edilen şahıslar hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında idari yaptırımlar uygulanıyor.

Tespit ve ceza süreci:

Kamera kayıtları 24 saat boyunca tutuluyor ve şüpheli davranışlar bu kayıtlar üzerinden değerlendiriliyor. Suç işlendiği kesinleşen durumlarda zabıta ekipleri ilgili kişiyi tespit edip yakalıyor, ardından gerekli idari işlemleri yaparak idari para cezası uyguluyor.

Vatandaşlara uyarı ve çağrı:

Zabıta yetkilileri, aynı suçun tekrarı halinde ceza miktarlarının katlanarak artacağını belirterek vatandaşlardan çevre konusunda dikkatli ve duyarlı olmalarını istedi. Yetkililer ayrıca, şikayet üzerine ve kameralardan tespit edilen ihlallerde cezai yaptırımların mutlaka yerine getirildiğini vurguladı.

Belediye, "Temiz Şehir Düzce" anlayışı doğrultusunda şehir merkezinin belli noktalarına yerleştirdiği kameraların izlenmeye devam edildiğini; bu uygulamanın çevre temizliği ve ortak yaşam kalitesinin korunması amacıyla sürdürüleceğini bildirdi. Yetkililer son olarak, "Lütfen hep birlikte çevremizi temiz tutalım" çağrısında bulundu.

Çevreyi kirletenler kamerayla tespit edilip cezai işlem uygulandı