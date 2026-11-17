Kampüsün hikâyesini öğrenciler kendi kadrajlarından anlatacak

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), öğrencilerin kampüs yaşamını ve üniversite deneyimlerini kendi bakış açılarından yansıtabilmeleri amacıyla bir fotoğraf yarışması düzenliyor. Yarışma, 'Öğrencilerimizin Gözünden Kampüs Hayatı' temasıyla hayata geçirildi ve öğrencilerin üniversite yaşamının farklı yönlerini fotoğraf kareleriyle anlatması hedefleniyor.

Yarışmanın kapsamı:

Etkinlik 'Kampüse Bir de Senin Gözünden Bakalım' sloganıyla duyuruldu. Yarışma, farklı ilgi alanlarına hitap eden 6 kategori halinde gerçekleştirilecek: eğitim, sanat, spor, kampüste hayat, doğa ve şehirde yaşam. Katılımcılardan üniversite hayatına dair gözlemlerini, duygularını ve gündelik anlarını özgün kadrajlarla aktarmaları bekleniyor.

Başvuru ve erişim:

Yarışma başvuruları 17 Kasım tarihinde başladı ve son başvuru tarihi 15 Aralık 2026 olarak belirlendi. Katılmak isteyen öğrenciler, başvuru koşulları ve detaylı bilgiler için üniversitenin etkinlik sayfası etkinlik.adu.edu.tr/fotoyarisma adresini ziyaret edebilirler. ADÜ, 'Senin kadrajın, üniversitemizin hikâyesi' sloganıyla öğrencilerin bakışını arşivlemeyi ve kampüs yaşamının çeşitliliğini görünür kılmayı amaçlıyor.

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (ADÜ), ÖĞRENCİLERİN KAMPÜS YAŞAMINI VE ÜNİVERSİTE DENEYİMLERİNİ KENDİ OBJEKTİFLERİNDEN YANSITABİLMELERİ AMACIYLA FOTOĞRAF YARIŞMASI DÜZENLİYOR. "ÖĞRENCİLERİMİZİN GÖZÜNDEN KAMPÜS HAYATI" TEMASIYLA GERÇEKLEŞTİRİLECEK YARIŞMADA, ÜNİVERSİTE YAŞAMININ FARKLI YÖNLERİ FOTOĞRAF KARELERİYLE ANLATILACAK.