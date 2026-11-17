olay yeri ve ihbar:

Bursa’nın Karacabey ilçesi Gazi Mahallesi Ortaokul Caddesinde bir kedinin kamyonetin alt kısmında sıkıştığını gören vatandaşlar durumu ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen yetkililer, kısa sürede olay yerine ulaştı.

kurtarma operasyonu:

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kediyi bulunduğu yerden zarar vermeden çıkarmak için titiz bir çalışma başlattı. Ekiplerin kontrollü müdahalesi ve koordineli çalışmasıyla kurtarma operasyonu yaklaşık 1 saat sürdü.

operasyonun sonucu:

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucunda kedi sıkıştığı yerden çıkarılarak kurtarıldı ve güvenli bir alana alındı. Olay, mahalle sakinleri arasında rahatlama ve memnuniyetle karşılandı.

BURSA’NIN KARACABEY İLÇESİNDE BİR ARACIN ALTINA SIKIŞAN KEDİ, EKİPLERİN YAKLAŞIK 1 SAAT SÜREN ÇALIŞMASI SONUCU KURTARILDI.