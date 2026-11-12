Kanada iş birliğiyle CANDU fizibilite süreci başlıyor

Kanada ile CANDU fizibilite ve ön tasarım sürecine geçildi

Türkiye Nükleer Enerji Anonim Şirketi (TÜNAŞ) ile Kanadalı AtkinsRéalis’in iştiraki Candu Energy Inc. arasında imzalanan yeni mutabakat anlaşması, Türkiye'de geliştirilebilecek bir nükleer santral projesi için CANDU reaktör teknolojisine yönelik fizibilite ve ön tasarım mühendisliği çalışmalarını başlatıyor.

Anlaşmanın kapsamı:

Antalya’da düzenlenen COP31 kapsamında imzalanan "CANDU Fizibilite ve Ön Tasarım Mühendisliği Mutabakat Anlaşması", ön fizibiliteyi takiben gerçekleştirilecek FEED (fizibilite ve ön tasarım mühendisliği) aşamasını kapsıyor. Anlaşma uyarınca saha seçimi, CANDU teknolojisinin sahaya uyarlanması, santralin işletilmesine ilişkin teknik düzenlemeler ile projenin finansmanı ve ekonomik boyutu detaylı şekilde değerlendirilecek.

İmzalar TÜNAŞ Genel Müdürü Necati Yamaç ile AtkinsRéalis Nükleer Enerji Başkanı Joe St. Julian tarafından atılırken, AtkinsRéalis Başkanı ve Genel Müdürü Ian L. Edwards ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Kanada Çevre, İklim Değişikliği ve Doğa Bakanı Julie Dabrusin törene şahitlik etti.

Yerlileştirme ve insan kaynağı önceliği:

Anlaşmada, projeye yerel sanayinin entegrasyonu ve ihtiyaç duyulan insan kaynağının geliştirilmesi önemli bir unsur olarak öne çıkıyor. Yerlileştirme planları, eğitim programları, proje organizasyonu, uygulama takvimi, maliyet tahminleri ve risk değerlendirmeleri FEED kapsamında ele alınacak. Amaç, teknik ve ticari açıdan projenin olgunlaşmasını sağlayarak muhtemel nihai yatırım kararları için güvenilir veriler üretmektir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar sosyal medya açıklamasında, anlaşmanın CANDU teknolojisine özel kapsamlı fizibilite ve ön tasarım mühendisliği aşamasına geçilmesini sağladığını vurguladı ve söz konusu sürecin en kritik boyutunun yerli sanayinin maksimum katılımı ile nitelikli insan kaynağının geliştirilmesi olduğunu belirtti. Bakan Bayraktar, proje organizasyonu, maliyet ve risk analizlerinin titizlikle yürütüleceğini ifade etti.

Mutabakatla fizibilite çalışmalarından ön tasarım mühendisliğine kadar teknik ve ticari değerlendirmelerin derinleştirilmesi; böylece yatırım kararlarını destekleyecek sağlam bir veri tabanı ve sonraki aşamalar için yol haritası oluşturulması hedefleniyor.

İş birliği, mart ayı başındaki Kanada ziyareti sırasında TÜNAŞ ile ilk mutabakat zaptının imzalanmasının ardından atılan somut bir adım olarak kayda geçti. Ayrıca, Bakan Bayraktar’ın 22 Ekim’deki Ankara ziyaretinde Kanada Başbakanı Mark Carney ve Kanada Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Tim Hodgson ile yapılan görüşmede CANDU teknolojisinin Türkiye’de uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi ve teknik iş birliğinin geliştirilmesi gündeme alınmıştı.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI ALPARSLAN BAYRAKTAR İLE KANADA ÇEVRE, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE DOĞA BAKANI JULİE DABRUSİN BİR ARAYA GELDİ