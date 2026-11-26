Manisa Celal Bayar Üniversitesi Soma MYO'ya VISION ZERO ödülü

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Soma Meslek Yüksekokulu, ilkokul düzeyinde iş sağlığı ve güvenliği bilincini artırmayı hedefleyen projesiyle uluslararası platformda ödüle layık görüldü. Kanada'nın Saskatoon kentinde düzenlenen organizasyonda ISSA Madencilik VISION ZERO 2026 Ödülleri kapsamında “Genç İşçiler - Gelecek Nesiller” kategorisinde birincilik alan Soma MYO, beş kıtadan ve 15 farklı ülkeden gelen projeler arasından sıyrıldı.

Projede hedef: erken yaşta iş güvenliği bilincini yerleştirmek:

Soma MYO'nun ödül kazanan çalışması, ilkokul düzeyindeki öğrencilere madencilik ve genel çalışma hayatında güvenli davranış biçimlerini benimsetmeyi amaçlıyor. Proje, VISION ZERO Stratejisi’nin 7 Altın Kural ilkelerini çocuklara uygun eğitim modelleriyle aktarmayı; böylece ileride mühendis, tekniker ve yönetici olacak kuşakların iş sağlığı ve güvenliği konusunda daha bilinçli yetişmesini sağlamayı hedefliyor. Uluslararası jüri, projenin hem tasarım hem de uzun vadeli vizyon açısından örnek niteliği taşıdığı değerlendirmesinde bulundu.

Soma yeraltı eğitim ocağı ve endüstri iş birliği:

Ödül sürecinde öne çıkan bir diğer çalışma ise MCBÜ tarafından geliştirilen Soma Yeraltı Eğitim Ocağı projesi oldu. Bu proje, VISION ZERO ilkelerine uygun olarak Soma kömür havzasının ihtiyaçlarına çözüm üretmeyi, akademik araştırma ile yönetim ve saha uygulamaları arasındaki boşluğu kapatmayı amaçlıyor. Projenin hayata geçirilmesinde Demir Export AŞ ve Vehbi Koç Vakfı tarafından sağlanan destek ile Soma MYO Müdürlüğü ortaklığının önemli rol oynadığı vurgulandı.

Kurulan eğitim-uygulama ortamı, saha çalışanları ile akademik kadrolar arasında bilgi paylaşımını artırmaya ve kalıcı bir önleme kültürü oluşturmaya yönelik somut adımlar içeriyor. Soma Kaymakamlığı ve Soma Belediye Başkanlığı’nın projeye verdiği katkılar da kamuoyuna teşekkürle ifade edildi.

Tören, teslim ve yeni hedef: Dakar 2027:

Kanada’daki konferansta Soma MYO adına verilen ödül, organizasyon yetkilileri tarafından kabul edilerek Türkiye’ye getirildi. Ödül, eski ISSA Madencilik Başkanı ve ISSA Vision Zero Yönlendirme Komitesi Başkanı Helmut Ehnes ile ISSA Mining Türkiye Sorumlusu Nevzat Bağlı tarafından Ankara'da düzenlenen bir buluşmada MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar ile Soma MYO Müdürü Doç. Dr. Ayla Tekin'e takdim edildi. Rektör Kibar, sürece katkı sunan isimlere teşekkür ederek üniversitenin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki toplumsal katkılarını sürdüreceğini bildirdi.

Kanada'da elde edilen bu başarı, Soma MYO'nun önünü açtı: Meslek yüksekokulu, Nisan 2027'de Dakar'da düzenlenecek 24. Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi kapsamında verilecek VISION ZERO Küresel Ödülüne aday gösterildi. Soma MYO, madencilik sektöründe daha güvenli çalışma kültürünü yaygınlaştırmaya yönelik projeleriyle uluslararası ölçekteki iddiasını küresel sahneye taşımayı hedefliyor.

ANKARA'DA DÜZENLENEN BULUŞMADA MCBÜ REKTÖRÜ PROF. DR. RANA KİBAR (ORTAFA) İLE SOMA MYO MÜDÜRÜ DOÇ. DR. AYLA TEKİN'E (SAĞDAN İKİNCİ) TAKDİM EDİLDİ.