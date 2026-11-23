Kanal İnegöl 2. etap sahada şekilleniyor:

İnegöl Belediyesi’nin daha önce Mesudiye bölgesinde hayata geçirdiği Kanal İnegöl projesinin ikinci etabı için çalışmalar, Mahmudiye Mahallesi Ahmet Türkel Çevre Yolu kenarında başladı. Saha girişinde görev alan iş makineleri, dere ıslahı ve zemin düzenlemesi çalışmalarına yoğun mesai ayırıyor. Projenin ilk aşamasının sahada belirgin şekilde görünür hale gelmesiyle ikinci etap da adım adım şekilleniyor.

Mahmudiye ve Mesudiye mahallelerini kapsayan düzenleme ile toplamda bütünleşmiş yeni bir yaşam alanı hedefleniyor. Projenin Mahmudiye bölümünde, Bedre Deresi üzerinde yapılacak 2 bin 100 metrelik düzenleme planlanırken; Mesudiye tarafında mevcut Kanal İnegöl’ün devamı olarak 900 metrelik alan düzenlenecek. Böylece toplamda yaklaşık 3 kilometrelik bir güzergahta çalışma yürütülmüş olacak ve düzenlemeler Bursa-Ankara karayoluna kadar uzanacak.

Sosyal donatılar ve kullanım alanları:

Kanal İnegöl 2. Etap yalnızca dere ıslahı ve teknik düzenlemelerden oluşmuyor; proje tamamlandığında bölge yeni sosyal donatılarla zenginleştirilecek. Planlanan alanlar arasında yürüyüş ve bisiklet yolları, basketbol, futbol ve tenis sahaları, skate park, fitness ve workout alanları, otopark ve dinlenme alanları bulunuyor. Ayrıca koruluk ve yeşil alan düzenlemeleriyle birlikte açık hava kullanımı ve rekreasyon imkânları da artırılacak.

Yerel yönetim ve kurum iş birliği:

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban proje alanındaki son duruma ilişkin yaptığı açıklamada Kanal İnegöl 2. Etap’ın sahada şekillenmeye başladığını bildirdi. Başkan Taban, çalışmaların hayata geçirilmesindeki desteklerinden dolayı Devlet Su İşleri Bölge Müdürü İnan Gündüz ve ekibine teşekkür etti. İnegöl Belediyesi ile Devlet Su İşleri iş birliğiyle yürütülen çalışmaların amacı, bölgenin hem fiziksel görünümünü hem de sosyal kullanım olanaklarını iyileştirmek olarak öne çıkıyor.

Planlanan düzenlemelerin tamamlanmasıyla Mahmudiye ve Mesudiye mahallelerinde yaşam kalitesinin artması, ulaşılabilir ve bütünleşik bir şehir içi koridor oluşması bekleniyor. Projenin ilerleyen safhalarında saha çalışmalarıyla birlikte peyzaj ve kullanım düzenlemelerinin daha belirgin hale gelmesi öngörülüyor.

İNEGÖL BELEDİYESİ’NİN DAHA ÖNCE MESUDİYE BÖLGESİNDE HAYATA GEÇİRDİĞİ KANAL İNEGÖL PROJESİNİN İKİNCİ ETABI İÇİN ÇALIŞMALAR MAHMUDİYE MAHALLESİ AHMET TÜRKEL ÇEVRE YOLU TARAFINDAN BAŞLADI. 2,1 KM’LİK DÜZENLEME İLE BURSA-ANKARA KARAYOLUNA KADAR OLAN BÖLGEDE YENİ BİR YAŞAM ALANI OLUŞACAK.