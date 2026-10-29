Kangal'da kaymakamlık, dereyi babasının sırtında geçen öğrenci için yol çalışması başlattı

Olay ve ailenin durumu:

Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Kavak köyü Delihacılı mezrasında ikamet eden 2. sınıf öğrencisi Mustafa Türkyılmaz, eğitimine ulaşabilmek için her gün babası Servet Türkyılmaz ile bir derenin üzerinden geçiyordu. Öğrencinin servise binebilmek amacıyla babasının sırtında dereyi geçtiği görüntüler ve bilgiler, yörede büyük dikkat çekti. Aynı yöntemle daha önce ailenin 3 kızının da ırmaktan geçirilerek okula gönderildiği öğrenildi.

Konu, İhlas Haber Ajansı tarafından gündeme taşındıktan sonra yetkili kurumların duruma müdahale etmesi sağlandı. Ailenin ve öğrencinin güvenliğinin sağlanması için ilgili makamlara yapılan çağrılar, kısa sürede karşılık buldu.

Müdahale ve alınan kararlar:

Kangal Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: Kaymakamlığımız tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde, öğrencimizin eğitimine güvenli ve sorunsuz bir şekilde devam edebilmesi amacıyla gerekli tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda, ailenin mesafenin uzun olması nedeniyle kullanmayı tercih etmediği 5 kilometrelik resmi yolun iyileştirilmesi çalışmasına başlanmıştır. Ayrıca öğrencimizin taşımalı eğitim güzergahından alınması yerine doğrudan ikamet ettiği yerden alınarak okula ulaştırılması yönünde gerekli talimatlar verilmiştir. Öğrencimizin eğitimine güvenli ve kesintisiz şekilde devam etmesi için ilgili kurumlarımızla gerekli çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir

Kaymakamlık açıklamasına göre, yol onarım çalışmaları ve taşıma düzenlemeleri tamamlandığında Mustafa Türkyılmaz artık servis tarafından doğrudan evinin kapısından alınacak. Yerel yetkililer, benzer ulaşım sorunlarının tekrar yaşanmaması için takip ve koordinasyonun süreceğini bildirdi.

Babasının sırtında dereyi geçiyordu, engelli öğrenci için kaymakamlık harekete geçti