Kapalıçarşı'da amerikalı turistler seçim sonuçlarını ve beklentilerini değerlendirdi

Kapalıçarşı ziyaretinde yankılanan seçim değerlendirmeleri:

İstanbul’un turistik noktalarından Kapalıçarşı’da karşılaşılan ABD vatandaşı turistler, ülkesindeki son seçim sonuçları ve geleceğe ilişkin beklentilerini İHA muhabirine aktardı. Ziyarette görüş bildiren Brandy, Marion ve Nancy, farklı bakış açılarından ortak bir umut ve eleştiri taşıdıklarını ifade etti.

Brandy, ABD ile İran arasında yaşandığı belirtilen çatışmanın sona ermesi gerektiğini vurguladı ve ekonomik kaygılara dikkat çekti: "Amerikan hükümetinde bir şeyi değiştirme şansımız olsaydı, İran ile yaşanan savaşı derhal durdurmaları ve benzin fiyatlarını aşağı çekmeleri gerektiğini söylerdim." Brandy, ülke içinde benzin ve gıda fiyatlarının "fazlasıyla yüksek" olduğunu söyleyerek değişim vurgusu yaptı.

Florida'dan bir bakış: politik memnuniyet ve eleştiriler:

Florida eyaletinden gelen Marion, seçim sonuçlarından memnun olduğunu belirtti ve Demokratların Temsilciler Meclisini ve Senato’yu ele geçirmesini olumlu bulduğunu söyledi. Marion, Trump yönetiminin politikalarını desteklemediğini ifade ederek, özellikle çevre politikaları ve müttefik ülkelerle ilişkiler konusunda eleştirisini dile getirdi. Marion, artan siyasi kutuplaşmaya değinerek yeni dönemde ülke içinde birlik ve dış ilişkilerde iyileşme umduğunu aktardı.

Demokrasi vurgusu ve geleceğe umut:

Nancy ise seçimlerin ardından daha umutlu olduğunu belirtti. Nancy, Demokratların Avrupa ile ilişkilere ve küresel meselelere daha açık yaklaşacağını düşündüğünü söyleyerek, sözlerini "Demokrasiye geri döndük" ifadesiyle özetledi. Üç turist de genel olarak seçim sonuçlarının ülke politikalarında değişim sinyali verdiği görüşünde birleşti.

Kapalıçarşı'da verilen bu tepkiler, turistlerin hem ekonomik kaygılara hem de dış politika ve demokrasi beklentilerine odaklandığını gösterdi. Brandy, Marion ve Nancy'nin değerlendirmeleri, seçimlerin gündelik hayatta ekonomi ve uluslararası ilişkiler üzerinden nasıl hissedildiğine dair doğrudan gözlemler sundu.

Trump Kapalıçarşı’da da kaybetti