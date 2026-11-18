operasyonun ayrıntıları:

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince Edirne Kapıkule Gümrük Kapısı'nda yürütülen risk analizi ve kontrol çalışmaları sırasında Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen bir tır riskli olarak değerlendirildi. Araç X-Ray taramasına sevk edildi ve taramada şüpheli yoğunluklar tespit edildi.

Şüpheli bulgular üzerine narkotik dedektör köpeği Ares ile detaylı arama yapıldı. Ares'in dorsenin çeşitli bölgelerine verdiği tepkiler sonucu yapılan incelemede, 123 paket içerisinde toplam 140 kilo 970 gram kokain cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ele geçirilen miktar, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda tek seferde yakalanan en yüksek kokain miktarı olarak kayıtlara geçti ve olay sınır kapısındaki denetim uygulamalarının etkinliğini öne çıkardı.

bakanlığın açıklaması:

"Ticaret Bakanlığı olarak toplum sağlığını ve kamu güvenliğini tehdit eden uyuşturucu kaçakçılığı başta olmak üzere her türlü kaçakçılık faaliyetiyle mücadelemizi havada, karada ve denizde 7 gün 24 saat esasına göre kararlılıkla sürdürüyoruz. Gümrükler Muhafaza ekiplerimiz, ileri teknoloji tarama sistemleri, etkin risk analizi çalışmaları, narkotik dedektör köpekleri ve uzman personeliyle zehir tacirlerine geçit vermemekte, ülkemizin ekonomik güvenliğini ve toplum sağlığını korumak amacıyla mücadelesini aralıksız devam ettirmektedir. Olayla ilgili tahkikat Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde sürdürülmektedir."

Soruşturma Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor; olayla ilgili adli ve idari işlemler devam etmektedir.

TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜKLER MUHAFAZA EKİPLERİNCE, EDİRNE KAPIKULE GÜMRÜK KAPISI’NDA GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONDA, 140 KİLO 970 GRAM KOKAİN CİNSİ UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ.