gümrük kontrolünde ortaya çıkan paketler:

Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda Türkiye'den gelen Türk plakalı yolcu otobüsü sınır kontrolüne alındı. Şoför ve yolcular, beyan edecek herhangi bir eşyalarının bulunmadığını bildirdi.

Yapılan detaylı incelemede, Ukrayna vatandaşı bir yolcunun valizinde, kişisel eşyalarının altına gizlenmiş dört paket bulundu. Paketlerin içinde yüzük, bilezik, broş, madalyon, kolye ve küpelerden oluşan gümüş takılar tespit edildi.

uzman tespiti ve değerleme:

Gümrük uzmanlarının yaptığı incelemede takıların 925 ayar gümüş olduğu belirlendi. Uzman incelemesine göre toplam ağırlık 8 bin 893 gram olup, takıların değeri 53 bin 358 euro olarak kaydedildi. Ele geçirilen eşyaya el konuldu.

soruşturma süreci:

Olayla ilgili ön soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın Haskovo Bölge Savcılığı gözetiminde yürütüldüğü bildirildi. Yetkililer, bulguların kayıt altına alındığını ve soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Sınırda 53 bin euro değerinde 8 bin 893 gram gürüm kaçağı gümüş takı ele geçirildi