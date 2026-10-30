Kapıyı kart-filmle açıp 450 bin liralık ziynet çalan kadın şüpheli yakalandı

Kapı kart-film yöntemiyle açılan evden 450 bin TL'lik ziynet çalındı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi'de bir ikametten yaklaşık 450 bin TL değerinde ziynet eşyasının çalınması üzerine kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Görüntü incelemesi ve tespit:

Olayda şüphelinin, kilitli olmayan kapıyı "kart-film" yöntemiyle açıp içeri girdikten sonra ziynet eşyalarını alarak kaçtığı belirlendi. Polis, olay yeri, çevre ve kaçış güzergâhındaki 35 güvenlik kamerası kaydını detaylı şekilde inceleyerek zanlıyı tespit etti.

Operasyon ve adli süreç:

Yapılan çalışmalarda hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen U.A. isimli şüphelinin hakkında 28 suç kaydı bulunduğu ve sürekli adres değiştirdiği belirlendi. Zanlının yakalanması için 4 adreste bulunan 12 daireye eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon sonucu yakalanan kadın şüpheli U.A., gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Soruşturma işlemleri devam ediyor.

BURSA’NIN OSMANGAZİ İLÇESİNDE BİR EVİN KAPISINI KART-FİLM YÖNTEMİYLE AÇARAK YAKLAŞIK 450 BİN TL DEĞERİNDEKİ ZİYNET EŞYALARINI ÇALAN ŞÜPHELİ, 35 GÜVENLİK KAMERASININ İNCELENMESİ SONUCU YAKALANDI. HAKKINDA 28 SUÇ KAYDI BULUNDUĞU BELİRTİLEN ŞÜPHELİ, EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLDİ.