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Kar yağışında kayan araç uçuruma yuvarlanmamak için dağ yönüne çevrildi, üç kişi yara almadan kurtuldu

Muş Hasköy-Mutki güvenlik yolunda yoğun kar nedeniyle kayan araç yan yattı; karayolları ekipleri ve vatandaşlar üç kişiyi yara almadan kurtardı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 03:55

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kar yağışında kayan araç uçuruma yuvarlanmamak için dağ yönüne çevrildi, üç kişi yara almadan kurtuldu

Hasköy-Mutki güvenlik yolunda kaza

Muş’un Hasköy ilçesi ile Mutki arasındaki güvenlik yolunda, yoğun kar yağışı nedeniyle bir araç yan yatarak durdu. Olayda araçta bulunan 3 kişi herhangi bir yaralanma yaşamadan kurtarıldı.

Kazanın gelişimi:

Kaza, Hasköy-Mutki güvenlik yolu Kaymakam Çeşmesi mevkiinde meydana geldi. Yoğun kar ve buzlanma nedeniyle yol kayganlaşınca sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği araç kontrolden çıktı. Sürücü, aracın uçuruma yuvarlanma riskini azaltmak amacıyla aracı dağ tarafına doğru yönlendirdi; bu manevra sonrası araç yan yatmış şekilde durabildi.

Müdahale ve tahliye:

Kaza anında bölgede kar temizleme çalışması yürüten karayolları ekipleri ile yoldan geçen vatandaşlar olaya müdahale etti. Ekiplerin ve vatandaşların yardımıyla araçtaki 3 kişi güvenli şekilde araçtan çıkarıldı. Sağlık ekipleri gereksinim görmedi; aracı terk eden bu kişiler, yoldan geçen diğer araçlara binerek evlerine gittiler.

Olayda can kaybı ya da yaralanma bildirilmedi; yetkililer, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücülerin dikkatli olmaları uyarısını yineledi.

HASKÖY-MUTKİ YOLUNDA YOĞUN KAR YAĞIŞI KAZAYA NEDEN OLDU

HASKÖY-MUTKİ YOLUNDA YOĞUN KAR YAĞIŞI KAZAYA NEDEN OLDU

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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