Kara para ağı deşifre edildi: 7 ilde 9 şüpheli gözaltında

Zonguldak merkezli yürütülen soruşturmada, dolandırıcılıktan elde edildiği değerlendirilen paraların aklandığı iddiasıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Soruşturmayı yürüten Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı ve emniyet ekipleri, bankacılık kayıtları ve dijital işlemler üzerinden yapılan incelemelerde önemli bulgular elde etti.

Operasyonun kapsamı:

Polis ekipleri, soruşturmada elde edilen deliller doğrultusunda 20 Kasım'da harekete geçti. Zonguldak merkezli gerçekleştirilen baskınlar; Zonguldak, Mersin, Adana, İstanbul, Şanlıurfa, Adıyaman ve Mardin illerinde, belirlenen 17 adrese eş zamanlı olarak yapıldı. Operasyonda yakalanan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.

Soruşturmanın bulguları:

İncelemelerde, Türkiye'nin farklı illerinde yaşayan 50'den fazla kişinin bilişim sistemleri ve banka hesapları kullanılarak gerçekleştirilen dolandırıcılık olaylarında mağdur edildiği tespit edildi. Banka hesap hareketleri ve dijital transferler üzerinden yapılan analizlerde 45 milyon lirayı aşan şüpheli para trafiği belirlendi. Soruşturmada, şüphelilerin elde ettikleri geliri çeşitli hesaplara aktardıkları ve bahis platformları ile kuyumculuk işlemlerini kullanarak paranın kaynağını gizlemeye çalıştıkları üzerinde duruluyor.

Soruşturma kapsamında kimlikleri tespit edilen 17 kişi arasından 9 kişi gözaltına alınırken, bağlantılı diğer 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Zonguldak'taki süreç ve soruşturmanın seyri:

Kente ilişkin dosyada, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasına yönelik yürütülen bu operasyonun Zonguldak'ta konuyla ilgili ilk uygulamalardan biri olduğu belirtildi. Cumhuriyet başsavcılığının koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, farklı hesaplar ve finansal işlemler üzerinden gerçekleştirilen para hareketlerinin nasıl kurgulandığı detaylı şekilde araştırılıyor.

Soruşturma devam ediyor; elde edilen delillerin değerlendirilmesi ve yakalanamayan şüphelilerin tespitine yönelik çalışmalara emniyet ekipleri tarafından devam ediliyor.

ZONGULDAK MERKEZLİ 7 İLDE, DOLANDIRICILIKTAN ELDE EDİLEN PARALARIN AKLANDIĞI İDDİASIYLA DÜZENLENEN OPERASYONDA 9 ŞÜPHELİ YAKALANDI. 50'DEN FAZLA KİŞİNİN MAĞDUR OLDUĞU SORUŞTURMADA, BANKA HESAPLARINDA 45 MİLYON LİRAYI AŞAN ŞÜPHELİ PARA HAREKETİ TESPİT EDİLDİ.