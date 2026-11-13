Kara yolunda acil iniş tatbikatı: Akıncı ve Bayraktar TB2 pist dışı operasyon gösterdi

Tatbikatın amacı ve kapsamı:

Pistlerin kullanılamayacağı acil durum senaryolarına hazırlık kapsamında yürütülen saha çalışmalarının ilk uygulaması, milli İHA platformlarının kara yollarını pist olarak kullanabilme yeteneğini test etmek için gerçekleştirildi. koordinasyonunu Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Baykar'ın sağladığı faaliyet, milli platformların pistlere bağımlı kalmaksızın görev yürütebilme kabiliyetini ortaya koydu.

Gerçekleşen uçuşlar ve rota detayları:

Çalışma kapsamında, farklı üslerden havalanan üç milli insansız hava aracı aynı noktada buluştu. 12 Kasım tarihinde icra edilen tatbikatta, Baykar'a ait eğitim ve test faaliyetlerinde kullanılan Keşan çıkışlı bir Bayraktar TB2, Çorlu'dan kalkış yapan bir Akıncı ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki İzmir çıkışlı ikinci bir Bayraktar TB2 Manisa-Balıkesir Karayolu'na başarılı iniş ve kalkış gerçekleştirdi. Saha incelemeleri sonucu belirlenen güzergâhlarda kara yolu, acil iniş ve kalkış pisti olarak kullanıldı.

Güvenlik ve sahadaki koordinasyon:

Tatbikat boyunca yol güzergâhında güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı; itfaiye ve ambulans ekipleri hazır bulundu. Manisa Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kara yolu hattında gerekli emniyet tedbirleri alındı. Tatbikat, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki kuvvet komutanlıkları ile İçişleri Bakanlığı'na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yerinde takip edildi.

Gelecek planları ve milli platformlara genişletme:

Oluşturulan operasyonel konsept, Baykar tarafından geliştirilen tüm insansız hava araçlarını kapsayacak şekilde genişletiliyor. Yapılan planlamaya göre, Türkiye'nin ilk milli insansız savaş uçağı KIZILELMA ile kısa pistli gemilerden iniş-kalkış kabiliyetine sahip Bayraktar TB3 dâhil olmak üzere Baykar'ın milli platformlarının uygun kara yolu güzergâhlarında pist dışı iniş ve kalkış yapabilmesi hedefleniyor. Bu kapsamlı yaklaşım, sahada süreklilik ve esneklik sağlayacak şekilde kurgulanıyor.

Baykar'ın konumu ve ihracat verileri:

Baykar, projelerini başlangıcından itibaren öz kaynaklarıyla yürütüyor. Şirket, 2025 yılında insansız hava aracı segmentinde dünyanın en büyük ihracatçısı konumunu sürdürdü ve aynı yıl ulaştığı 2.2 milyar dolar ihracat hacmiyle kendi rekorunu tazeledi. Son yıllarda gelirlerinin %90'ını ihracattan elde eden Baykar, Türkiye'nin yüksek teknoloji ihracatının önemli bir lokomotifi haline geldi.

Gerçekleştirilen tatbikat, milli platformların saha koşullarında etkinliklerini artırmaya yönelik çok disiplinli planlama ve kurumlar arası eşgüdümün somut bir örneği olarak değerlendiriliyor.

PİSTLERİN KULLANILAMAYACAĞI ACİL DURUM SENARYOLARINA YÖNELİK YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA AKINCI İLE BAYRAKTAR TB2 SİHA'LAR, MANİSA-BALIKESİR KARAYOLU'NA BAŞARIYLA İNİŞ VE KALKIŞ YAPTI.