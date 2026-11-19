Bebek dostu unvanı ve teslim töreni

Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2026 yılında yapılan başvuru sonrasında İl Sağlık Müdürlüğü değerlendirme ekibinin saha incelemeleri ve kriter değerlendirmeleri neticesinde 'Bebek Dostu Hastane' unvanını almaya hak kazandı.

Programın kapsamı ve yerel uygulama

Sağlık Bakanlığı tarafından anne ve çocuk sağlığının korunması, hastalıkların azaltılması ve bebek ölümlerinin önlenmesi amacıyla 1991 yılından bu yana yürütülen Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı çerçevesindeki çalışmaların Karabük'te kararlılıkla sürdüğü ifade edildi. Karabük, 2009 yılından itibaren 'Bebek Dostu İl' unvanıyla hizmet veriyordu ve bu yeni unvan yerel uygulamaların devamlılığını işaret ediyor.

Plaket takdimi ve kurumlar arası süreç

Bu çerçevede hazırlanan 'Bebek Dostu Hastane' plaketi İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Kara tarafından Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Taylan Çebi'ye takdim edildi. Yetkililer, unvanın hastanenin anne sütü teşviki ve bebek dostu uygulamalardaki rolünü güçlendireceğini vurguladı.

KARABÜK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE "BEBEK DOSTU" PLAKETİ VERİLDİ.