Karabük eğitiminde ilk hafta değerlendirmesi: güvenlik ve kalite öncelik oldu

Toplantı özeti:

Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş başkanlığında, yeni eğitim-öğretim yılının ilk haftasına ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda eğitim öğretim faaliyetleri kapsamında hem akademik başarıyı artırmaya dönük hedefler hem de okulların fiziki ve idari ihtiyaçlarına dair öncelikler masaya yatırıldı.

değerlendirilen konular:

Toplantıda; Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli uygulamaları, MEBİ uygulamasının yaygınlaştırılması, öğrenci devamsızlıklarının izlenmesi, kütüphane çalışmaları ile servis araçlarının denetimleri gibi gündem maddeleri ele alındı. İl yönetimi, öğrencilerin bilimsel ve sosyal faaliyetlere daha fazla yönlendirilmesi ve okul-aile iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

okul güvenliği ve sorumluluklar:

Okul güvenliğine ilişkin değerlendirmelerde, 7 bakanlığın imzaladığı Okul Güvenliği İş Birliği Protokolü çerçevesinde belirlenen hususların titizlikle uygulanmasının önemi üzerinde duruldu. Akbaş, okul güvenliğinin yalnızca yönetimin değil, okulda görev yapan tüm personelin ortak sorumluluğu olduğunu belirterek bahçe görevlilerinin ve diğer görevlilerin giriş-çıkış kontrolleri ile çevresel riskleri zamanında bildirmesi gerektiğini ifade etti.

Akbaş, toplantıda eğitim kalitesinin yükseltilmesi için yöneticilerin sahada daha etkin olmasının, ekip çalışmasının ve ortak hedeflerin önem taşıdığını vurguladı: "Eğitimde başarı; güçlü bir ekip çalışması, ortak hedef ve kararlı bir çalışma anlayışıyla mümkündür." Ayrıca Akbaş, 14 Eylül'le başlayan döneme dair umutlu mesajını yineleyerek, birlik ve dayanışma çağrısında bulundu: "14 Eylül’de güzel bir başlangıç yaptık. İnşallah hep birlikte, el birliği ve gönül birliği içerisinde bu yeni dönemi de sağlıklı, mutlu ve başarılı bir şekilde tamamlayacağız."

Toplantıda eğitim yatırımlarının mevcut durumu da ele alınarak, yapımı devam eden 12 eğitim yatırımının en kısa sürede tamamlanıp öğrencilerin modern, güvenli ve donanımlı eğitim ortamlarına kavuşmasının hedeflendiği kaydedildi.

KARABÜK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ NEVZAT AKBAŞ BAŞKANLIĞINDA, YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ İLK HAFTASI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.