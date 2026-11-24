Toplantı düzenlendi:

Karabük Üniversitesi Senato Toplantı Odası'nda gerçekleştirilen Ana Bilim Dalı Başkanları Toplantısı, Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık başkanlığında yapıldı. Toplantıda akademik birimlerin eğitim-öğretim süreçleri ile kurumsal araştırma hedefleri ayrıntılı şekilde ele alındı.

Kurumsal hedefler ve takip sistemi:

Rektör Kırışık, fakülte ve bölüm düzeyinde uygulanan gelişim takip sisteminin ana bilim dalları düzeyinde de hayata geçirileceğini belirtti. Her birimin kendi alanındaki çalışmalarının düzenli takip edilmesi ve aylık performans verilerinin oluşturulmasının önemine vurgu yapıldı. Akademisyenlerin sürece aktif katkı sunmasının beklendiği ifade edildi.

Araştırma performansı ve yayın stratejileri:

Toplantıda, üniversitenin araştırma üniversitesi olma hedefi doğrultusunda akademik performans kriterleri ve bilimsel yayın stratejileri görüşüldü. Katılımcılar, uluslararası indeksli dergilerde nitelikli yayın ve proje çalışmalarının artırılması ile akademisyenler arasındaki bilimsel atıf etkileşiminin güçlendirilmesine yönelik adımları ele aldı.

Rektör Kırışık toplantıda ayrıca Times Higher Education (THE) 2027 Disiplinler Arası Bilim Sıralamasında üniversitenin bir önceki yıla göre 200 basamak yükselerek dünyada ilk 500'e girdiğini ve Türkiye sıralamasında 29'uncu olduğunu hatırlattı. Toplantı, anabilim dalları arasında işbirliklerini artırmaya ve üniversitenin araştırma kapasitesini yükseltmeye yönelik somut takip mekanizmalarının oluşturulması kararıyla sonlandı.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. FATİH KIRIŞIK BAŞKANLIĞINDA, AKADEMİK BİRİMLERİN EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜREÇLERİ İLE KURUMSAL ARAŞTIRMA HEDEFLERİNİN DEĞERLENDİRİLDİĞİ ANA BİLİM DALI BAŞKANLARI TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.