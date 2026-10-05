Dolar 49,1462 +0,08%
Euro 55,1729 -0,16%
Bist 12.482,70 +1,73%
Altın Gram 6.629,57 +0,80%
EUR/USD 1,1220 -0,34%
Brent Petrol 102,55 +0,29%
--°

Karabük'te ağız sağlığında yeni seçenek: implant tedavisi başladı

Karabük'te dental implant tedavisi başladı; hastanede tanı, cerrahi ve protez süreçleri için gerekli altyapı kuruldu, deneyimli ekip hizmete başladı.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 11:19

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Karabük'te ağız sağlığında yeni seçenek: implant tedavisi başladı

Karabük'te dental implant uygulaması hizmete girdi

Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dental implant tedavisi uygulanmaya başlandı. Hastane yönetimi, bu hizmetin kentteki ağız ve diş sağlığı seçeneklerini genişlettiğini ifade etti.

hizmetin kapsamı:

Tedavinin sürdürülebilir ve yüksek kalitede sunulabilmesi amacıyla tanıdan cerrahi uygulamalara, ölçü ve planlamadan protetik tedaviye kadar gerekli altyapının hazırlandığı bildirildi. Bu hazırlıklar arasında ameliyat altyapısı, ölçü ve görüntüleme sistemleri ile protez süreçlerinin koordinasyonu yer alıyor.

başhekimden değerlendirme:

Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. A. Taylan Çebi, hizmetin vatandaşların ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerine kendi şehirlerinde ulaşabilmeleri açısından önem taşıdığını belirtti. Çebi, amaçlarının sadece yeni bir tedaviyi sunmak olmadığını; bilimsel yaklaşımı, modern teknoloji ve deneyimli kadroyu birleştirerek güvenilir ve nitelikli sağlık hizmeti sunmayı hedeflediklerini vurguladı.

Başhekim Çebi, dental implant tedavisinin Karabük ve vatandaşlar için hayırlı olmasını diledi ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ile yeni hizmetlerin sunulmasına yönelik çalışmaların devam edeceğini bildirdi.

KARABÜK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAŞHEKİMİ PROF. DR. A. TAYLAN...

KARABÜK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAŞHEKİMİ PROF. DR. A. TAYLAN ÇEBİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Manisa'da 2010'dan beri bebek dostu hastane yenidoğan kapasitesini genişletiyor
images

Erken tanı hayat kurtarıyor: yumurtalık kanserinde düzenli takip şart
images

Bildirimler ilişkide güven ve doyumu nasıl etkiliyor
images

Kocaelispor standı kitap fuarında minik taraftarları çekiyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Erciyes küçük kızlarda iddiasını sürdürdü: Erva'yı 3-0 mağlup etti

Gercüş'ün bereketi: devlet desteğiyle fıstık üretimi canlandı

Yeşil Mahalle'de yıllardır bekleyen yapı yıkıldı, sokak genişliyor

Sinop'ta yaygın denetim: 24 kaçak su kullanımı tespit edildi

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip