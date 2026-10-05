Karabük'te ağız sağlığında yeni seçenek: implant tedavisi başladı

Karabük'te dental implant uygulaması hizmete girdi

Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dental implant tedavisi uygulanmaya başlandı. Hastane yönetimi, bu hizmetin kentteki ağız ve diş sağlığı seçeneklerini genişlettiğini ifade etti.

hizmetin kapsamı:

Tedavinin sürdürülebilir ve yüksek kalitede sunulabilmesi amacıyla tanıdan cerrahi uygulamalara, ölçü ve planlamadan protetik tedaviye kadar gerekli altyapının hazırlandığı bildirildi. Bu hazırlıklar arasında ameliyat altyapısı, ölçü ve görüntüleme sistemleri ile protez süreçlerinin koordinasyonu yer alıyor.

başhekimden değerlendirme:

Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. A. Taylan Çebi, hizmetin vatandaşların ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerine kendi şehirlerinde ulaşabilmeleri açısından önem taşıdığını belirtti. Çebi, amaçlarının sadece yeni bir tedaviyi sunmak olmadığını; bilimsel yaklaşımı, modern teknoloji ve deneyimli kadroyu birleştirerek güvenilir ve nitelikli sağlık hizmeti sunmayı hedeflediklerini vurguladı.

Başhekim Çebi, dental implant tedavisinin Karabük ve vatandaşlar için hayırlı olmasını diledi ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ile yeni hizmetlerin sunulmasına yönelik çalışmaların devam edeceğini bildirdi.

KARABÜK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAŞHEKİMİ PROF. DR. A. TAYLAN ÇEBİ