Etkinlik yürüyüşle başladı:

Karabük'te 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında düzenlenen farkındalık yürüyüşünde çocuklar, Karabük Belediye Bandosu eşliğinde Hürriyet Caddesi'nde yürüyerek haklarına dikkat çekti. Etkinlikte, çocuk haklarının evrensel olduğu ve korunmasının ortak sorumluluk taşıdığı vurgulandı.

çocukların mesajı:

Çocuk Hakları İl Komitesi Kız Temsilcisi Belinay Özbay programda, çocukların haklarını dile getirmek ve seslerini duyurmak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi. Özbay, Uluslararası Çocuk Forumu Bildirgesi’ne değinerek çocukların yalnızca geleceğin değil, bugünün de söz sahibi bireyleri olduğunu ifade etti.

Özbay, Antalya’da 81 ilden ve dünyanın farklı bölgelerinden gelen çocuklarla bir araya geldiklerini aktarırken iklim krizinin aynı zamanda bir çocuk hakları krizi olduğuna dikkat çekti. Temiz hava, temiz su, sağlıklı gıdaya erişim, afetlerde eğitimin kesintiye uğramaması ve çocukların karar alma mekanizmalarına katılması konularında somut öneriler geliştirdiklerini belirtti. Okullarda iklim eylem planlarının hazırlanması ve Sıfır Atık anlayışının yaygınlaştırılmasının önemine vurgu yaptı.

Özbay, Filistin’de yaşanan insanlık dramına da değinerek "Filistin’deki akranlarımızın da bir an önce barışa, güvenliğe ve temel yaşam haklarına kavuşmasını temenni ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki çocuk hakları küreseldir ve dünyamız ancak tüm çocuklar için adil, huzurlu ve güvenli olduğunda tam anlamıyla güzelleşecektir." dedi ve dünyanın neresinde olursa olsun tüm çocukların barış içinde yaşayabileceği bir gelecek temennisinde bulundu.

sorumluluk ve uygulama çağrısı:

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sami Çift ise çocuk haklarının korunmasının toplumsal bir sorumluluk olduğunu belirtti. Çift, çocukların sevgiyle büyümeyi, eğitim almayı, korunmayı, kendilerini özgürce ifade edebilmeyi ve hayallerini gerçekleştirebilmeyi hak ettiğini vurguladı.

Çift, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak her çocuğun güvenli bir ortamda büyümesi, fırsat eşitliğine sahip olması ve geleceğe umutla bakabilmesi için çalışmaların sürdüğünü kaydederek "Çocuk hakları yalnızca bir günün konusu değil, her gün korumamız ve yaşatmamız gereken ortak sorumluluğumuzdur." ifadelerini kullandı. Etkinlik, kortej yürüyüşüyle çocukların sesini daha güçlü duyurmayı ve toplumsal farkındalığı artırmayı amaçlayarak, çocuk haklarının korunması çağrısıyla sona erdi.

Karabük’te çocuk hakları için yürüdüler