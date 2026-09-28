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Karabük’te gençlerle kitap arasında köprü kuruldu: eğitim ve yazar buluşmaları protokolü

Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlim Yayma Cemiyeti protokolle öğrenci odaklı kitap okuma etkinlikleri ve yazar buluşmaları başlatıyor.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 15:04

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Karabük’te gençlerle kitap arasında köprü kuruldu: eğitim ve yazar buluşmaları protokolü

protokolün amacı:

Karabük İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile İlim Yayma Cemiyeti Karabük Şubesi arasında imzalanan iş birliği protokolü, öğrencilere yönelik okuma kültürünü güçlendirmeyi ve nitelikli edebî eserlerle buluşturmayı hedefliyor. Protokol, iki kurumun ortak sorumluluğuyla il merkezi ve ilçelerdeki resmi ortaokul ve liselerde uygulanacak faaliyetleri tanımlıyor.

hedef kitle ve planlanan etkinlikler:

Protokol kapsamındaki çalışmalar, il merkezindeki ve ilçelerdeki resmi ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrencileri kapsıyor. Planlanan faaliyetler arasında kitap okuma etkinlikleri, yazar buluşmaları, söyleşiler ile edebiyat ve kültür odaklı eğitim programları yer alıyor. Bu etkinliklerin amacı; öğrencilerin okuma alışkanlıklarını artırmak, düşünme ve anlama becerilerini desteklemek, yorumlama ve eleştirel düşünme yetilerini geliştirmek ile kendini ifade etme kabiliyetlerini güçlendirmektir.

uyum, beklentiler ve yetkili açıklaması:

Yürütülecek çalışmalar, Milli Eğitim Bakanlığı eğitim politikaları ve yürürlükteki öğretim programları ile uyumlu olacak şekilde; ayrıca Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin bütüncül eğitim yaklaşımı, beceriler çerçevesi ve Erdem-Değer-Eylem Çerçevesi esas alınarak planlanacak. Protokolü, İl Millî Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş ile İlim Yayma Cemiyeti Karabük Şube Başkanı İsmail Kökçü imzaladı.

İl Millî Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş konuya ilişkin olarak, 'Müdürlüğümüz ile İlim Yayma Cemiyeti Karabük Şubesi arasındaki bu iş birliğinin, öğrencilerimizin kitapla ve edebiyat dünyasıyla daha güçlü bağlar kurmasına, kültürel ve sosyal gelişimlerine katkı sunmasına vesile olması temenni ediyorum' dedi ve İsmail Kökçü ile çalışma ekibine teşekkürlerini iletti. Protokol çerçevesinde gerçekleştirilecek etkinliklerin öğrencilerin aktif katılımını sağlayacak biçimde sürdürülmesi planlanıyor.

KARABÜK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İLE İLİM YAYMA CEMİYETİ KARABÜK ŞUBESİ ARASINDA; ÖĞRENCİLERİN...

KARABÜK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İLE İLİM YAYMA CEMİYETİ KARABÜK ŞUBESİ ARASINDA; ÖĞRENCİLERİN KİTAP OKUMA ALIŞKANLIKLARININ VE OKUMA KÜLTÜRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ, NİTELİKLİ EDEBÎ ESERLERLE BULUŞTURULMASI VE YAZARLARLA BİR ARAYA GETİRİLMESİNE YÖNELİK İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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