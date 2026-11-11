Karabük'te komşuların ihbarıyla 40 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
Karabük’te Kurtuluş Mahallesi Leylak Sokak adresindeki evde, 40 yaşındaki Kemal S. yaşamını yitirmiş halde bulundu.
olayın fark edilmesi:
Bir süre Kemal S.'den haber alamayan komşuları ve çevredeki vatandaşlar durumu şüpheli görerek polis ekiplerine ihbarda bulundu.
polis incelemesi:
İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, evde yaptıkları kontrolde Kemal S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
KEMAL S.'DEN BİR SÜRE HABER ALAMAYAN KOMŞULARI VE ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR, DURUMDAN ŞÜPHELENEREK POLİS EKİPLERİNE İHBARDA BULUNDU. İHBAR ÜZERİNE ADRESE GELEN POLİS EKİPLERİ, GİRDİKLERİ EVDE YAPTIKLARI KONTROLDE KEMAL S.'NİN HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLEDİ.
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