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Karabük'te komşuların ihbarıyla 40 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Karabük'te Kurtuluş Mahallesi Leylak Sokak'ta yaşayan 40 yaşındaki Kemal S.'den haber alamayan komşular polise ihbarda bulundu; ekipler evde ölü buldu.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 12:36

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Karabük'te komşuların ihbarıyla 40 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Karabük'te komşuların ihbarıyla 40 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Karabük’te Kurtuluş Mahallesi Leylak Sokak adresindeki evde, 40 yaşındaki Kemal S. yaşamını yitirmiş halde bulundu.

olayın fark edilmesi:

Bir süre Kemal S.'den haber alamayan komşuları ve çevredeki vatandaşlar durumu şüpheli görerek polis ekiplerine ihbarda bulundu.

polis incelemesi:

İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, evde yaptıkları kontrolde Kemal S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

KEMAL S.&#039;DEN BİR SÜRE HABER ALAMAYAN KOMŞULARI VE ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR, DURUMDAN ŞÜPHELENEREK...

KEMAL S.'DEN BİR SÜRE HABER ALAMAYAN KOMŞULARI VE ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR, DURUMDAN ŞÜPHELENEREK POLİS EKİPLERİNE İHBARDA BULUNDU. İHBAR ÜZERİNE ADRESE GELEN POLİS EKİPLERİ, GİRDİKLERİ EVDE YAPTIKLARI KONTROLDE KEMAL S.'NİN HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLEDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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