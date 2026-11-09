Karabük'te kontrolsüz sollama trafiği tehlikeye attı

Karabük'te kontrolsüz sollama sonucu tehlikeli anlar

Karabük'te bir sürücünün yaptığı hatalı sollama hem karşı yönden gelen araçlarla kafa kafaya çarpışma tehlikesi oluşturdu hem de sollanan aracı sıkıştırdı. Olay sırasında sürücülerin son anda çarpışmaktan kurtulduğu görüldü.

olayın geçtiği nokta:

Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi Yıldız Caddesi üzerinde meydana geldi. Önünde seyreden aracı sollamak isteyen sürücünün hatalı manevrayla karşı şeride geçmesiyle, karşı yönden gelen araçlarla tehlikeli yakınlaşmalar yaşandı ve sollanan araç baskılandı.

görüntüler ve güvenlik:

Sürücülerin son anda kaza yaşanmadan durduğu anlar, söz konusu aracın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kayıtta tehlikeli sollamanın yol açtığı ani manevralar ve araçların birbirine yakınlığı net şekilde görülüyor.

Olay, trafikte hatalı sollamanın yol açabileceği riskleri bir kez daha ortaya koydu; görüntüler söz konusu noktadaki sürücülerin dikkatli olması gerektiğine işaret ediyor.

Karabük'te hatalı sollama yapan sürücü kamerada