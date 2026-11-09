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Karabük'te kontrolsüz sollama trafiği tehlikeye attı

Fevzi Çakmak Mahallesi Yıldız Caddesi'nde hatalı sollama yapan sürücü, karşı şeride geçip sıkışma ve çarpışma tehlikesi yarattı; anlar kamerada.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 22:09

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Karabük'te kontrolsüz sollama trafiği tehlikeye attı

Karabük'te kontrolsüz sollama sonucu tehlikeli anlar

Karabük'te bir sürücünün yaptığı hatalı sollama hem karşı yönden gelen araçlarla kafa kafaya çarpışma tehlikesi oluşturdu hem de sollanan aracı sıkıştırdı. Olay sırasında sürücülerin son anda çarpışmaktan kurtulduğu görüldü.

olayın geçtiği nokta:

Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi Yıldız Caddesi üzerinde meydana geldi. Önünde seyreden aracı sollamak isteyen sürücünün hatalı manevrayla karşı şeride geçmesiyle, karşı yönden gelen araçlarla tehlikeli yakınlaşmalar yaşandı ve sollanan araç baskılandı.

görüntüler ve güvenlik:

Sürücülerin son anda kaza yaşanmadan durduğu anlar, söz konusu aracın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kayıtta tehlikeli sollamanın yol açtığı ani manevralar ve araçların birbirine yakınlığı net şekilde görülüyor.

Olay, trafikte hatalı sollamanın yol açabileceği riskleri bir kez daha ortaya koydu; görüntüler söz konusu noktadaki sürücülerin dikkatli olması gerektiğine işaret ediyor.

Karabük&#039;te hatalı sollama yapan sürücü kamerada

Karabük'te hatalı sollama yapan sürücü kamerada

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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