Karabük'te mobilya yüklü kamyonetin motoru yandı, itfaiye söndürdü

ihbar ve ilk müdahale:

Yangın, 100. Yıl Mahallesi 1009 Sokak üzerinde seyir halindeki bir kamyonetin motor bölümünden çıkan dumanların fark edilmesiyle başladı. Sürücü, kısa süre içinde aracı yol kenarına çekti ve durumu bildirdi.

Söz konusu araç, 78 AAS 774 plakalı mobilya yüklü bir kamyonetti; ilk anda dumanlar yükselirken kısa süre sonra motor kısmında alevler görüldü.

itfaiye ve polis müdahalesi:

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü. Polis ekipleri ise çevre güvenliğini sağlayıp olay yerinde ön inceleme gerçekleştirdi.

araçta oluşan hasar:

Yangın nedeniyle kamyonette maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni hakkında yetkililerce yapılan açıklamada henüz kesin bir sonuca ulaşılamadığı belirtildi.

KARABÜK’TE SEYİR HALİNDEYKEN MOTOR KISMINDA YANGIN ÇIKAN MOBİLYA YÜKLÜ KAMYONET, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.