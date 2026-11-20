Karabük genelinde yürütülen çalışmalar yerinde incelendi:

AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ve AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt şehir genelinde yürütülen belediye ve altyapı çalışmalarını kapsayan kapsamlı bir saha incelemesi gerçekleştirdi.

Projelerin sahadaki aşamaları değerlendirildi:

Program kapsamında heyet ilk olarak Halim Deresi ve Melise bölgesindeki projeleri yerinde gördü. Ardından Fatih Mahallesi'nde yapımı süren tema park ile aktif yaşam alanlarındaki uygulamalar incelendi; yetkililerden proje ilerleyişi ve teknik detaylar hakkında bilgi alındı.

Ulaşım düzenlemeleri ve Beşbinevler yatırımları:

Ulaşım ve trafik düzenlemeleri çerçevesinde Onurkent kavşak ve yol çalışmaları ile Yeşil Mahalle Sanayi Kavşağı'ndaki düzenlemeler değerlendirildi. İncelemelerin önemli bir bölümünü oluşturan Beşbinevler bölgesinde ise devam eden anaokulu ve okul yeri projelerinin yanı sıra 33 Nolu Cadde, 1010 Nolu Cadde ve Enerjisa tarafından altyapı çalışmaları başlatılan 1-2 Nolu Cadde'deki faaliyetler yerinde takip edildi.

Ziyaretlerin ardından belediye yetkililerinin yaptığı açıklamada kent genelindeki altyapı, üstyapı ve sosyal donatı projelerinin belirlenen takvim doğrultusunda eş zamanlı olarak sürdürüldüğü belirtildi.

AK PARTİ KARABÜK MİLLETVEKİLLERİ CEM ŞAHİN VE ALİ KESKİNKILIÇ, KARABÜK BELEDİYE BAŞKANI ÖZKAN ÇETİNKAYA VE AK PARTİ KARABÜK İL BAŞKANI FERHAT SALT, ŞEHİR GENELİNDE YÜRÜTÜLEN BELEDİYE VE ALTYAPI ÇALIŞMALARINI KAPSAYAN BİR SAHA İNCELEMESİ GERÇEKLEŞTİRDİ.