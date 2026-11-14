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Karacabey açıklarında fırtınada mahsur kalan katamaran balıkçılar tarafından kurtarıldı

Bursa'nın Karacabey açıklarında pervanesine halat dolanan katamaran, Kurşunlu limanı balıkçıları ve muhtarının koordinasyonu ile fırtınada güvenli limana çekildi

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 09:11

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Karacabey açıklarında fırtınada mahsur kalan katamaran balıkçılar tarafından kurtarıldı

Kurşunlu açıklarında mahsur kalan tekne kurtarıldı:

Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi açıklarında saat 15.05 sıralarında seyir halindeki bir katamaran, güverteden sarkan bir halatın pervaneye dolanması sonucu fırtınada hareket edemez hale geldi. Teknede bulunan bir kişinin telsizle yaptığı yardım çağrısı Kurşunlu Limanı'na ulaştı ve bölgede alarm durumuna geçildi.

Kurtarma süreci ve koordinasyon:

Yardım talebi üzerine Kurşunlu Mahalle Muhtarı Kadir Civelek, liman kooperatifiyle irtibata geçerek kurtarma çalışmalarını organize etti. Bölgedeki balıkçılar, zaman kaybetmeden harekete geçti; Cemal Baba isimli balıkçı teknesiyle denize açılarak mahsur kalan katamaranın kurtarılmasına katkı sağladı.

Balıkçılar olay yerine ulaştıktan sonra katamaranı halatla yedekleyerek kıyıya doğru çekmeye başladı. Müdahale ekipleri ile balıkçılar arasındaki koordinasyon hızlı ilerledi; operasyonda amaç, fırtına koşulları altında teknenin ve içindeki kişinin güvenliğini sağlamak oldu.

Operasyonun sonucu:

Kıyıya doğru yapılan çekiş ve emniyetli manevraların ardından katamaran, saat 17.30 civarında güvenli şekilde Kurşunlu Limanına ulaştırıldı. Olayda herhangi bir yaralanma bildirilmedi. Kurtarma çalışmasını organize eden muhtara ve denize çıkarak müdahale eden balıkçılara teşekkür edildi; operasyonu tamamlayan ekipler de görevlerini başarıyla sonuçlandırmanın rahatlığını yaşadı.

Denizin ortasında can pazarı... Fırtınanın ortasında balıkçılar imdadına böyle yetişti

Denizin ortasında can pazarı... Fırtınanın ortasında balıkçılar imdadına böyle yetişti

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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