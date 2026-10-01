Karacabey-Bandırma yolunda direksiyon hakimiyeti kaybı sonucu araç kanala düştü

Kaza yeri ve koşulları:

Karacabey-Bandırma yolu Dağkadı Kavşağı yakınlarında, Karacabey’den Bandırma istikametine seyir hâlinde olan bir otomobil yol kenarından çıkarak kanala düştü.

Kazada araçta bulunan ve sürücü olan Mert Ö. (24)'nün yönetimindeki otomobilin plakası 34 EHF olarak kaydedildi. Yetkililer, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu aracın kontrolünü yitirdiğini bildirdi.

Kazanın gelişimi:

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Görgü tanımlarına göre araç, kavşak yaklaşımında kontrolden çıktıktan sonra kanala yuvarlandı.

Müdahale ve soruşturma:

Yaralanan sürücü Mert Ö., ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili olarak yetkiler tarafından inceleme başlatıldı.

KARACABEY-BANDIRMA YOLUNDA, DAĞKADI KAVŞAĞI MEVKİİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI.