Karacabey'de erken gol dengelendi: Karacabey Belediyespor 1 Kırklarelispor 1

maç özeti:

Nesine 2. Lig 10. haftasında Karacabey Belediyespor ile Kırklarelispor arasında oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona erdi. Karacabey M. Fehmi Gerçeker Stadı'nda başlayan maçta ev sahibi takım İbrahim Has ile erken bir avantaja geçti (dk. 7), ancak Kırklarelispor kısa süre sonra Massis Gülük ile yanıt vererek skoru eşitledi (dk. 16). İlerleyen dakikalarda iki taraf da skoru değiştirecek pozisyonlar aradı, ancak karşılaşma başka gol görmeden tamamlandı ve puanlar paylaşıldı.

takımların oyun akışı ve değişiklikler:

Karacabey Belediyespor teknik direktör Ramazan Çelik yönetiminde sahaya Orhan Kurşun, Oğuz Çolak, Kerem Kaya, İbrahim Has, Reşo Akın, Batuhan Salman, Bora Yılmaz, Ahmet Öztürk, Atakan Dama, Furkan Kütük ve Tayyip Mevlüt Kaya on biriyle çıktı. Ev sahibi ekipte Batuhan Salman 65. dakikada Arda Yumurtacı ile, Sabrican Vural 83. dakikada Ahmet Öztürk yerine ve 88. dakikada iki değişiklik birden yapıldı: Bora Yılmaz yerini Ali Kerim Yıldız'a, Atakan Dama yerini Enes Çalışkan'a bıraktı.

Kırklarelispor cephesinde Bilgin Erdem'in öğrencileri Hayrullah Mert Akyüz, Serdar Cansu, Ulaş Zengin, Şener Kaya, Onur Karakabak, Ömer Faruk Yücel, Semih Üstün, Massis Gülük, İbrahim Can Köse, Anıl Koç ve Furkan Fehmi Güneş on biriyle sahadaydı. Konuk ekipte Hozan Harman 63. dakikada Furkan Fehmi Güneş'in yerine, Berke Can Özsoy 72. dakikada Anıl Koç'un yerine, 88. dakikada ise Semih Üstün ve İbrahim Can Köse yerlerine Ahmet Ege Evsan ve Koray Bulman dahil oldu.

hakem, kartlar ve maçın öne çıkan noktaları:

Karşılaşmanın hakem triosunu Fuat Filiz, yardımcıları Feyzullah Çimen ve Furkan Ogün Demir oluşturdu. Maçta Kırklarelispor'dan Ömer Faruk Yücel, Semih Üstün ve Hozan Harman sarı kart gördü. Mücadele genel olarak ilk dakikalardaki hareketliliğin ardından orta saha mücadelesine dönse de, her iki takımın da son bölgedeki etkinliği sınırlı kaldı ve karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Stat: Karacabey M. Fehmi Gerçeker

Hakemler: Fuat Filiz, Feyzullah Çimen, Furkan Ogün Demir

NESİNE 2. LİG’DE KARACABEY BELEDİYESPOR, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI KIRKLARELİSPOR İLE 1-1 BERABERE KALDI.