Karadeniz Ereğli'de eğitim camiası yasa boğuldu: 9 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti

Karadeniz Ereğli'de ilkokul öğrencisi hayatını kaybetti

Karadeniz Ereğli'de İhsan Yılmaz İlkokulu 3. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Ömer Halis Yıldırım, okulda rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

olay anı:

Edinilen bilgiye göre, Yıldırım derslikte fenalaştı. Olay üzerine okul yönetimi tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekiplerinin okulda yaptığı ilk müdahalenin ardından öğrenci ambulansla hastaneye sevk edildi, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

resmi açıklama ve taziye:

Karadeniz Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yayımladığı taziye mesajında, öğrencinin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi. Açıklamada, Ömer Halis Yıldırım'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, öğretmenlerine, arkadaşlarına ve eğitim camiasına başsağlığı ve sabır dilendi.

ZONGULDAK'IN KARADENİZ EREĞLİ İLÇESİNDE OKULDA RAHATSIZLANAN 9 YAŞINDAKİ İLKOKUL ÖĞRENCİSİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ.