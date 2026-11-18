Gafulluk'ta dönen ev konsepti:

Trabzon’un Araklı ilçesi Kaymaklı Mahallesi’nde 2020 yılında kurulan Gafulluk Tatil Köyü, Karadeniz’in geleneksel köy mimarisini yaşatma hedefiyle tasarlanmış 10 dönümlük bir alanda hizmet veriyor. Bölgede taş ve ahşap işçiliğini ön plana çıkaran tesis, toplam 23 yapı içerisinden en çok ilgi gören bölüm olarak hareketli ahşap evleri öne çıkarıyor. Bu evler, zemine yerleştirilen özel bir döner sistem sayesinde, misafirlere tek bir noktadan farklı manzaraları izleme olanağı sağlıyor.

Mekanik ve yapım süreci:

Dönen evlerde kullanılan mekanizma mühendislik çalışması sonucu geliştirildi. Sistemde ikili bilye sistemi ve overlok tasarımı bulunuyor ve düzenek 220 volt elektrikle çalışarak düşük enerji tüketimiyle evlerin tam tur dönmesini sağlıyor. Evlerin üç tanesi özel döner platform üzerine inşa edilmiş olup, uzaktan kumanda ile herhangi bir fiziksel müdahaleye gerek kalmadan yönlendirilebiliyor. Yapım aşamasında geleneksel ahşap mimari teknikleri kullanıldı; evlerin iç mekan parçaları çivisiz, birbirine geçmeli bir mantıkla yapboz gibi monte edildi ve inşa süreci yaklaşık 5-6 ay sürdü.

Konseptin amacı ve işletme yaklaşımı:

Gafulluk Tatil Köyü İşletme Sorumlusu Kader Güven, uygulamanın amacını Karadeniz’in doğasını misafirlere her açıdan yaşatmak olarak özetliyor. Güven, bölgedeki sınırlı güneşli gün sayısını hatırlatarak dönen evlerin misafirlere: "Dairenin cephesini değiştirin, balkon keyfinizi tamamlayın" imkânı sunduğunu belirtiyor. Tesis bir aile işletmesi olarak hizmet veriyor ve dönen evler, misafirlerin taleplerine göre diğer daire konseptleriyle birlikte sunuluyor.

Misafir deneyimleri:

Tesisin sunduğu deneyim, yerli ve yabancı ziyaretçilerden de olumlu dönüş alıyor. Samsun’dan gelen ziyaretçi Ozan Can, arkadaş tavsiyesiyle dönen evi denediklerini ve ailece keyifli zaman geçirdiklerini aktardı: "Çok farklı, çok güzel. İstediğimiz yöne çevirerek oradaki manzarayı görebiliyoruz." Makine mühendisi Alper Çobanoğlu ise sistemin mekanik yapısını merak ettiği için tesisi tercih ettiğini vurguladı ve deneyimini şöyle anlattı: "Bu sabah evi vadiye döndürdük ve o manzarayla güne başladık. Yarın da dağ manzarasıyla uyanmak istiyoruz."

Gafulluk Tatil Köyü'ndeki dönen evler, geleneksel ahşap mimariyle teknolojiyi bir araya getirerek bölgeye özgün bir konaklama seçeneği kazandırıyor. Misafirler, kumanda aracılığıyla evi istedikleri yöne çevirip günün farklı saatlerinde çevredeki doğa manzaralarını farklı açılardan deneyimleyebiliyor; bu durum tesisin sezon boyunca yoğun ilgi görmesine katkı sağlıyor.

GAFULLUK TATİL KÖYÜ, SIRA DIŞI KONAKLAMA KONSEPTİYLE DİKKAT ÇEKİYOR.