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Karadeniz’de seyrüseferin korunması için üç ülke savunma iş birliğini güçlendirme çağrısı

Türkiye, Bulgaristan ve Romanya savunma bakanları, Karadeniz’de ticari gemilere yönelik saldırıları kınadı; seyrüseferi ve deniz altyapısını koruma çağrısı yaptı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 17:50

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Karadeniz’de seyrüseferin korunması için üç ülke savunma iş birliğini güçlendirme çağrısı

Üç ülke ortak bildiri yayımladı

Bulgaristan, Romanya ve Türkiye savunma bakanları, Sofya’da düzenlenen toplantının ardından Karadeniz’de artan risklere karşı ortak bir tutum sergileyerek ortak bildiri yayımladı. Bildiride, Ukrayna’ya karşı yürütülen savaşta meydana gelen saldırıların tehlikeli bir tırmanışa işaret ettiği vurgulandı ve ticari deniz trafiğine yönelik eylemler şiddetle kınandı.

Bildiride Karadenizin tahıl, gübre ve enerji kaynaklarının taşınmasında hayati bir koridor olduğu hatırlatıldı. Ortak metin, deniz trafiğindeki aksamaların küresel tedarik zincirlerini, gıda ve enerji güvenliğini tehdit ettiğine dikkati çekti ve bu alandaki risklerin müşterek tedbirlerle azaltılması gerektiğini belirtti.

Sefer serbestliği ve deniz altyapısına vurgu:

Üç ülke, tüm taraflara Karadeniz’deki ticari gemileri, liman ve deniz altyapısını ve seyrüsefer serbestisini tehlikeye atabilecek eylemlerden kaçınma çağrısı yaptı. Saldırılarda hayatını kaybeden denizciler nedeniyle derin üzüntü duyulduğu ifade edilerek, olaylardan etkilenen devletlerle dayanışma mesajı verildi.

Uluslararası hukuka uyulmalı:

Ortak bildiride, bölgenin güvenliğinin sağlanması ve güvenli deniz faaliyetlerinin kolaylaştırılması için Montrö Sözleşmesi ve uluslararası insancıl hukuk dahil olmak üzere uluslararası hukuka uyulması gerektiği hatırlatıldı. Bu vurguyla, hukuk çerçevesinde hareket etmenin bölgesel istikrar için temel olduğu tekrarlandı.

NATO ile koordinasyon:

Bildiride, üç ülkenin NATO müttefikleri olarak bölgenin güvenlik ihtiyaçlarına kendi imkân ve kabiliyetleriyle yanıt verdiği ve İttifak’ın caydırıcılık ile savunma kapasitesine katkı sağladığı kaydedildi. Taraflar, gerektiğinde NATO ile koordinasyon içinde bilgi paylaşımının artırılması, deniz alanına ilişkin farkındalığın geliştirilmesi ve erken uyarı sistemlerinin güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Ortak açıklama, silahlı kuvvetler arasındaki iş birliği ve koordinasyonun sürdürülmesini ve bölgesel güvenlik ve istikrara katkı sağlayacak ilave somut tedbirlerin ele alınacağını bildirdi. Toplantı takvimi olarak istişarelerin bir sonraki turlarının Ankara ve Bükreşte gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

BULGARİSTAN&#039;IN BAŞKENTİ SOFYA&#039;DA DÜZENLENEN TÜRKİYE-BULGARİSTAN-ROMANYA SAVUNMA BAKANLARI VE...

BULGARİSTAN'IN BAŞKENTİ SOFYA'DA DÜZENLENEN TÜRKİYE-BULGARİSTAN-ROMANYA SAVUNMA BAKANLARI VE GENELKURMAY BAŞKANLARI TOPLANTISI'NIN ARDINDAN TOPLANTININ ARDINDAN ÜÇ ÜLKE ORTAK BİLDİRİ YAYINLADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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