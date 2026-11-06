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Karadenizli dağcılardan şehit ve gazilere anlamlı bayrak dikme eylemi

Trabzonlu dağcı ekip, Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere yollarında çalışırken şehit ve gaziler anısına ay yıldızlı bayrağı zirveye dikti.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 09:41

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Karadenizli dağcılardan şehit ve gazilere anlamlı bayrak dikme eylemi

Karadenizli dağcılardan şehit ve gazilere anlamlı bayrak dikme eylemi

Trabzon kökenli dağcılık ekibi, Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerindeki yol güvenliği çalışmalarını sürdürürken, şehit ve gaziler anısına ay yıldızlı Türk bayrağını yüksek bir noktaya dikti. Ekip, çalıştıkları dağlık alanda tehlike oluşturan taş ve kayaları kontrollü şekilde düşürme görevini yürütüyor.

Çalışma alanı ve yöntemleri:

Yüksek rakımlı ve düşme riski taşıyan kayalık bölge, ekip tarafından uzun süredir titizlikle temizleniyor. Profesyonel dağcılar, güvenlik önlemleriyle taşları kontrol altında indirerek yol güzergahını güvenli hale getiriyor; bayrak dikme işlemi ise çalışmanın sembolik bir tamamlayıcısı olarak planlandı.

Ekipten gelen mesaj:

Muhammet İskender çalışmaları anlatırken, "Uludere-Beytüşşebap güzergahında çalışıyoruz. Daha önceki projelerimizde olduğu gibi burada da şehit ve gazilerimizin anısına bir bayrak diktik. Şanlı Türk bayrağımızı diktik buradan tüm şehit ve gazilerimize selam olsun" dedi. Ekip, bayrağı direk dikip yüksek bir noktaya asarken çevrede bulunanların duygulandığı bildirildi.

Günlerdir bölgede görev yapan ekip, teknik uzmanlık gerektiren çalışmayı kusursuzca yürütürken aynı zamanda vefa duygusunu da ortaya koydu. Yoldan geçenler ve bölge sakinleri, bu tür sembolik davranışları takdirle karşıladı.

Karadeniz ekibinden duygulandıran hareket: Şehit ve gaziler için bayrak diktiler

Karadeniz ekibinden duygulandıran hareket: Şehit ve gaziler için bayrak diktiler

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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